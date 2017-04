Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Alicia Keys se je uvrstila na seznam revije People. Foto: Reuters Laskavi naziv je dobila tudi Adele. Foto: Reuters Glavna lovorika, najlepša ženska na svetu, je že petič pripadla Julii Roberts. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kdo so spremljevalke Julie Roberts, najlepše v letu 2017?

Od Adele do Emme Watson

27. april 2017 ob 19:46

Julia Roberts je najlepša ženska na svetu po mnenju revije People, a ni edina, ki je s svojo zunanjo in notranjo lepoto zaznamovala leto 2017.

Tako vsaj meni uredništvo revije People, ki je nekaj dni po razkritju najlepše ženske na svetu - to je že petič postala Julia Roberts, objavilo celoten seznam nepozabnih lepotic leta, kot so jih imenovali.

Na njem se je znašla 37-letna pevka Alicia Keys: "Lepoto razumem kot skupek individualnosti in modrosti, ki ustvarjata notranjo samozavest." Na seznamu je tudi 41-letna igralka Reese Witherspoon, ki se je za svoj videz zahvalila svojim predhodnicam: "Od babice sem nasledila južnjaški slog, po mami pa imam smisel za humor."

Z oskarjem nagrajena igralka Viola Davis, ki se je večino življenja spopadala z odvečnimi kilogrami in ni nosila ličil, je samozavest našla prav v Hollywoodu. Kot je povedala, je potrebovala čas, da si postane všeč.

Britanska pevka Adele je prav tako na seznamu: "V Hollywoodu ali si predebel ali si presuh. Absurdno je. Nikoli ne boš zadovoljil vseh."

Še ena, ki ji je dobro znan boj z odvečnimi kilogrami, je kraljica pogovornih oddaj Oprah Winfrey: "Pred 20 leti se nikoli nisem dojemala kot lepo, pa čeprav mi je Stedman ves čas to govoril. Besedo lepa sem hranila po večini za manekenke in igralke." A k sreči se je to z leti spremenilo, dodaja.

Igralka Taraji P. Henson pravi, da je vedno želela biti najprej všeč sama sebi: "Nikoli ne bi smeli početi ničesar, da bi zadovoljili druge."

Na Peoplovem seznamu najlepših v letu 2017 so še: Ruby Rose, Janelle Monae, Kristen Bell, Abigail Spencer, Ruth Negga, Emma Stone, Michelle Williams, Selena Gomez, Carrie Underwood, Emma Watson, Mandy Moore ...

Se strinjate s seznamom?

D. S.