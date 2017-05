Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Torta je prava poslastica. Foto: Dobro jutro Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kefirjeva torta z malinami

Pozdrav poletju

16. maj 2017 ob 10:39

MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Za testo potrebujemo: 300 g polnozrnatih piškotov, 120 g masla, limonino lupino. Za kremo potrebujemo: 200 g kefirja, 250 g stepene sladke smetane, 140 g malin, 60 g sladkorja, 4 liste želatine, žličko vanilijevega sladkorja. Za malinino omako potrebujemo: 100 g malin, sok 1/2 limone, 40 g sladkorja.

Za kefirjevo kremo pripravimo želatino po navodilu z embalaže. V kotličku gladko razmešamo kefir, sladkor in vanilijev sladkor, da se sladkorja stopita. Dodamo želatino in premešamo. Stepeno sladko smetano nežno vmešamo k ostalim sestavinam.

Na ohlajeno testo nalijemo del kefirjeve kreme. Obložimo jo z gozdnimi sadeži, ki jih prelijemo s preostalo kremo. Torto pokrijemo s prozorno folijo in za nekaj ur potisnemo v hladilnik, da se krema strdi.

Za omako iz malin v kozici pristavimo maline, sladkor, limonin sok in malo hladne vode. Zavremo in počasi kuhamo, da sadje razpade. Nazadnje vse skupaj pretlačimo skozi gosto cedilo, potem pa potrebi še enkrat pristavimo, zavremo in nekoliko pokuhamo, da se omaka zgosti.

K. S., Oddaja Dobro jutro (recept Lojzeta Čopa)