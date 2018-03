Keith Richards: Mick Jagger, čas je za vazektomijo

Ostro proti pevcu zasedbe

1. marec 2018 ob 12:19

New York - MMC RTV SLO, Reuters

Kitarist zasedbe The Rolling Stones meni, da Mick Jagger pri visoki starosti ne bi smel več imeti otrok, zato je javno predlagal, da je čas za vazektomijo, za kar pa se je pozneje opravičil.

74-letni Keith Richards, ki ima štiri otroke in pet vnukov, je Jaggerja v intervjuju za Wall Street Journal poimenoval "potreben stari pezde" in dodal, da je prišel čas, da se ustavi. "Precvikati si moraš semenovode, v tvojih letih pa res ne moreš več biti oče. Ubogi otroci!"

Jagger, prav tako star 74 let, je decembra 2016 že osmič postal oče - njegova partnerka Melanie Hamrick je v New Yorku povila dečka, njegova najstarejša hčerka Karis pa je stara 47 let.

Pozneje se je na družbenem omrežju Twitter kolegu hitro opravičil. "Zelo mi je žal za komentarje o Micku, ki sem jih izrekel v intervjuju in s katerimi sem resnično prestopil mejo. Seveda sem se mu opravičil tudi v živo."

Glasbenika, ki sta v petih desetletjih napisala večino skladb skupine The Rolling Stones, sta tudi sicer znana po tem, da se v odnosu precej zbadata. "Najin odnos je imel vzpone in padce, a če se osredotočim zgolj na glasbo, ni boljšega pevca od Jaggerja."

