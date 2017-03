Kendall Jenner po ropu odpustila varnostnika; Kim zaradi ropa boljša oseba

Ostala brez nakita

20. marec 2017 ob 17:27,

zadnji poseg: 20. marec 2017 ob 18:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po Kim Kardashian je bila tarča ropa tudi ena izmed mlajših članic klana Kardashian, 21-letna Kendall Jenner, zaradi česar je že odpustila enega od svojih varnostnikov.

Kendall Jenner je v svoji prestižni šestmilijonski hiši priredila zabavo, ki jo je okrog polnoči za približno eno uro zapustila. Kot poroča tabloid TMZ, je bil v tistem času na vhodu eden izmed varnostnikov, mimo njega pa je v hišo prišel nepovabljen gost ter ukradel nakit v vrednosti 186 tisoč dolarjev.

Ameriški tabloid dodaja, da naj ne bi šlo za vlom ter da je policijo poklicala Jennerjeva, ko je ugotovila, da je škatla z nakitom odprta. Policisti so po prihodu pregledali posnetke varnostnih kamer, hišo so preiskali tudi forenziki, storilca pa za zdaj še niso našli.

Omenjeni varnostnik, mimo katerega je storilec prišel v hišo, naj bi z Jennerjevo začel sodelovati šele pred kratkim. Zaposlila naj bi ga po incidentu avgusta lani, ko je imela težave z zalezovalcem.

Tudi druge zvezdnice tarča ropov

V zadnjem času so oropali tudi Niki Minaj, ki so ji iz hiše na Beverly Hillsu odnesli nakit v vrednosti nekaj več kot 160 tisoč evrov, Alanis Morissette so pustili brez nakita v vrednosti 1,9 milijona evrov, eden najbolj odmevnih pa je bil ravno rop Kim Kardashian, ki so ji roparji v Parizu odnesli za 3,7 milijona evrov nakita.

Po incidentu je Kim odpustila varnostnika Pascala Duvierja, s katerim je sodelovala več let. Duvier je z družino začel sodelovati leta 2012, ko je bil sprva del varnostne službe Kanyeja Westa, leto pozneje pa je začel varovati Kim, ta pa ga je po ropu v Parizu odpustila. "Odločitev ni bila osebna, temveč zgolj spreminjanje osebja po incidentu," je takrat pojasnil vir blizu družine.

Kim: Zaradi ropa sem postala boljša oseba

Kim je sicer v zadnji oddaji Keeping Up With the Kardashians prvič spregovorila o tem, kako jo je bilo oktobra lani "med ropom strah, da bo posiljena in celo umorjena."

"Zdi se mi pomembno, da to zgodbo z javnostjo delim tukaj in ne v intervjuju, kjer bi bile moje besede obrnjene," je dejala. "Zgodilo se mi je nekaj groznega, ampak nisem pustila, da me oslabi, temveč sem zaradi tega postala močnejša in boljša oseba."

Kim se je sicer za tri mesece po ropu povsem umaknila tako iz družbenih omrežij kot iz oči javnosti. "Ko so pred mojimi očmi pokazali pištolo, sem si mislila, da je to tisti trenutek, ko me bodo najprej posilili, nato pa še umorili," je še dodala. "Na to sem se poskušala psihično pripraviti, a se potem hvala bogu ni zgodilo."

Za rop so policisti preiskovali že deset osumljencev, a zaenkrat še nobenega niso tudi uradno obtožili.

P. B.