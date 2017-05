Kendall Jenner zaradi naslovnice revije Vogue tarča kritik

Bralci se z izbiro uredništva ne strinjajo

10. maj 2017 ob 19:16

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ena izmed mlajših članic klana Kardashian/Jenner je po spornem oglasu za Pepsi znova na tapeti. Tokrat zaradi naslovnice indijske izdaje revije Vogue.

Potem ko je Jennerjeva posnela oglas za Pepsi, ki ga je doletel val obtožb zaradi spodbujanja protestov in so ga po zgolj nekaj dneh morali celo umakniti, je tokrat po mnenju javnosti sporna zadnja številka indijske izdaje modne biblije.

Indijski Vogue letos praznuje deseto obletnico, zato so bralci pričakovali čudovito naslovnico z indijskim modelom, a so bili močno razočarani, saj je uredništvo zanjo izbralo Jennerjevo.

"Vogue Indija, se sploh zavedate, da je Kendall Jenner stoodstotno belopolta in nikakor ne predstavlja prave indijske ženske?" je bil zgolj eden izmed številnih zlobnih komentarjev, ki so doleteli revijo. "Zakaj je na naslovnici prav ona? Lahko bi izbrali med toliko lepimi indijskimi dekleti." in "To me žalosti. Nočem biti kruta do Kendall, a veliko raje bi na naslovnici videla lepo Indijko, ki predstavlja tradicijo in kulturo." pa sta še dva razburjena komentarja, ki so jih zapisali uporabniki družbenih omrežij.

Uredništvu se očita tudi, da s tovrstnimi odločitvami vpliva na napačno samopodobo mladih deklet in da bi lahko vsaj na jubilejni izdaji ob obletnici revije objavili pravo indijsko dekle. V sami reviji so sicer objavili fotografije nekaterih indijskih manekenk in igralk, a bralci vseeno nikakor ne morejo mimo tega, da je bila ta naslovnica namenjena prav njej, še poroča Teen Vogue.

Končno se je odzval tudi Vogue

"Želimo spregovoriti o naslovnici zadnje številke s Kendall Jenner," so predstavniki uredništva zapisali na družbenem omrežju Instagram. "Ker se je o naslovnici toliko govorilo, smo želeli nekaj o tem zapisati tudi sami. Za letos smo pripravili več posebnih številk, s katerimi proslavljamo deseto obletnico," so dodali. "To se je sicer res začelo prav z majsko številko, ni pa to uradna "rojstnodnevna" številka. Ta sledi šele oktobra."

Ob tem so poudarili, da so imeli v zadnjih desetih letih zgolj 12 naslovnic, ki so jih krasile tuje lepotice. "Statistično gledano torej 90 odstotkov naših naslovnic pripade Indijkam! In na to smo lahko vsi ponosni."

"V Indiji se najde ogromno obrazov, ki jih vsi občudujemo, a smo navsezadnje vseeno revija Vogue in s tem mednarodna znamka." S tem niso želeli zgolj upravičiti izbire dekleta za naslovnico, temveč podpreti tudi samo Kendall Jenner.

P. B.