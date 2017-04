Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Lamar si je z albumom To Pimp a Butterfly prislužil leta 2015 največ nominacij na podelitvi glasbenih nagrad grammy. Toda najprestižnejšega za album leta mu je speljala Taylor Swift za album 1989. Foto: Reuters Odrasel je na ulicah Comptona v Kaliforniji, kamor so se preselili njegovi starši, da bi sina obvarovali kulture tolp v Chicagu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kendrick Lamar ruši rekorde, njegova mama pa žanje simpatije

Raper z Damn. v igro za grammyje

23. april 2017 ob 17:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

Mojster rim iz Comptona Kendrick Lamar z albumom Damn. niza uspeh za uspehom: v prvem tednu na lestvici Billboard mu je uspelo priplezati na vrh najbolj prodajanih albumov letošnjega leta.

Lamar je v enem tednu prodal 603.000 izvodov albumov in s tem dosežkom je prehitel prodajo albuma More Life raperja Draka, ki je v prvem tednu prodal 505.000 izvodov (kot je pokazala raziskava Nielsen Music). Damn. je raperjev tretji album, ki je pristal na prvem mestu lestvice Billboard (podoben uspeh je doživel z albuma Untitled Unmastered in To Pimp a Butterfly).

Po poročanju spletne strani Billboard je z albumom Damn. dosegel lep uspeh tudi po številu pretočenih vsebin s spletnih glasbenih platform. V prvem tednu se je število prenosov ustavilo na številki 341 milijonov (še vedno manj kot pri Draku, ki so ga v prvem tednu prenesli 385-milijonkrat).

A noben rekord ne more preseči naklonjenosti, ki jo je po izidu albuma izrazila raperjeva mama v SMS-sporočilu, ki ga je raper objavil na svojem profilu na Instagramu. "OMB, ta CD je bomba," je začela svoj zapis Paula Oliver svojemu sinu. "Moral bi dati mene in očeta tudi nanj. Šalim se. Ta album je zame najboljši, brez šale," je dodala Oliverjeva.

"Tvoj očka pravi, da si na naslovnici videti živčen. Ampak saj to je bistvo - ves čas ga živcirava. Že od malega si se preveč obremenjeval z vsem," je še dodala Lamarjeva mama. Hkrati pa je dopisala, da ji je žal, da je zamudila njegov nastop na Coachelli prejšnji teden in dopisala, da ima res zveste oboževalce, ki jih obožuje.

K. K.