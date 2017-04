Kendrick Lamar uporabil 'sample' iz Benčevega opusa

Ostavi trag pušča sledi v hiphop kulturi

28. april 2017 ob 12:12

Los Angeles/Ljubljana - MMC RTV SLO

Najbolje prodajan album ta hip, album DAMN., raperja Kendricka Lamarja, zaključuje skladba Duckworth.. Ta je posebna, kajti v njej je uporabljen 'sample' skladbe Ostavi trag legendarne jugoslovanske skupine September.



"Založba Warner Bros. je preko Nike Records prišla v stik z nami," je o začetku sodelovanja za MMC spregovoril Janez Bončina - Benč. Pesem ima zanimivo zgodovino. "Napisal sem jo za September in pristala je na albumu Zadnja avantura. Ob izrednem in svojem prvem aranžmaju Petra Ugrina, je v uvodnih taktih zbora zapel tudi Peter Čare - basist Slovenskega okteta. Na albumu Majko Zemljo Tihomirja Popa Asanovića je pesem zapela Josipa Lisac," je razložil Benč.



To ni prvič, da je skladba, ki je pristala leta 1976 na albumu Zadnja avantura, postala del hiphop kulture. Lani je 'sample' iz skladbe uporabil irski raper Kojaque. Zgradba skladbe pa je prepričala tudi producenta 9th Wonderja, ki se podpisuje pod Duckworth..



Uporaba 'samplov' v skladbi raperja iz Comptona pa je tudi potrditev za Benča. "Očitno smo in še danes ustvarjamo dobro in iskreno glasbo. Sicer pa to ni bilo prvič, da so bile moje kompozicije uporabljene v različnih oblikah. Kot zanimivost naj povem, da smo ravno te dni našli dolgo izgubljene posnetke ameriške verzije albuma skupine September, ki smo ga snemali med turnejo na Floridi," je še dodal glasbenik.



Zavidanja vredni uspehi albuma DAMN.

Album DAMN. ruši rekorde iz dneva v dan. V prvem tednu na lestvici Billboard mu je uspelo priplezati na vrh najbolj prodajanih albumov letošnjega leta. Lamar je v enem tednu prodal 603.000 izvodov albumov in s tem dosežkom je prehitel prodajo albuma More Life raperja Draka, ki je v prvem tednu prodal 505.000 izvodov (kot je pokazala raziskava Nielsen Music). Damn. je raperjev tretji album, ki je pristal na prvem mestu lestvice Billboard (podoben uspeh je doživel z albuma Untitled Unmastered in To Pimp a Butterfly).



Po zadnjih podatkih spletnega portala Billboard pa je prav vsaka skladba iz albuma ta hip na njihovi lestvici stotih najbolj vročih skladb. Čisto na vrhu je singel, s katerim je Lamar napovedal izid albuma, Humble. Skladba Duckworth. je ob vstopu na lestvico ta teden zasedla 63. mesto.

Klavdija Kopina