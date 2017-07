Kendrick Lamar v boju za največ MTV-jevih "vesoljčkov"

Največ doslej jih je domov odnesla Beyonce

27. julij 2017 ob 18:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

MTV je razkril nominacije za svoje videonagrade (VMA), ki jih bodo podelili že 33.: največ jih ima raper Kendrick Lamar, z videom HUMBLE. je v konkurenci v kar osmih kategorijah.

Za petami sta mu Katy Perry in The Weeknd, vsak s po petimi nominacijami za "vesoljčke" - zmagovalcem na VMA-jih tradicionalno podeljujejo kipce astronavtov na Luni, ene prvih podob MTV-ja: nekdaj kultno glasbeno televizijo, ki je botrovala zatonu radia in vzponu videa (saj poznate tisto "video je ubil radijsko zvezdo"), danes pa, kot se zdi, na njej prednjačijo resničnostni šovi, so leta 1981 namreč lansirali prav s posnetki rakete, ki jo izstrelijo na Luno, kjer astronavt v tla zapiči zastavo z MTV-jevim logotipom.

"Spolno nevtralne" nagrade

Pri MTV-ju so kategoriji za najboljši video ženske izvajalke in najboljši video moškega združilli v kategorijo najboljši izvajalec leta, saj se želijo izogniti delitvam med spoloma. Za potezo so se odločili po pozitivnih odmevih, ki so jih prejeli po opustitvi spolnih delitev pri podeljevanju svojih filmskih nagrad.

Med nominiranci so se znašli še Bruno Mars, Ariana Grande, Harry Styles, Ed Sheeran, Chance The Rapper, Miley Cyrus in številni drugi. Kdo bodo zmagovalci, pa bo znano v noči s 27. na 28. avgust. Nagrade bodo že drugič - prvič je prireditev tamkajšnji The Forum gostil leta 2014 - podelili v (nekoč) razvpitem Inglewoodu, predelu Los Angelesa, ki leži le lučaj stran od prav tako razvpitega Comptona, od koder prihaja največkrat nominirani Kendrick Lamar.

Prvič so MTV-jeve videonagrade podelili "davnega" 1984, v New Yorku je na oder stopila Madonna s svojo takrat aktualno uspešnico Like A Virgin. Lani je, prav tako v New Yorku, kar štirikrat nastopila Rihanna, ki je zaprla in odprla podelitev.

Največ "vesoljčkov" v svoji vitrini ima Beyonce, kar 24, s tem je prekosila prejšnjo rekorderko Madonno z 20.

A. K.