Ker ga je vzgajala, mora sin materi plačati več kot 600.000 evrov

Odraslim, ki zanemarjajo staršem, grozi celo zapor

3. januar 2018 ob 11:44

Tajpej - MMC RTV SLO

Tajvansko vrhovno sodišče je 41-letnemu zobozdravniku naložilo, da mora svoji mami plačati več kot 625.000 evrov kot povračilo za stroške, ki jih je imela z njegovo vzgojo in izobrazbo.

Vrhovno sodišče je tako potrdilo odločitev nižjega sodišča, da mora 41-letnik, znan le pod priimkom Ču, spoštovati določila pogodbe, ki jo je z materjo podpisal pred 20 leti in v kateri se je s podpisom zavezal, da ji bo povrnil stroške.

Tožnica v nenavadnem primeru je bila mama, znana pod priimkom Lo, ki se je leta 1990 ločila in od takrat sama vzgajala dva sinova, piše Guardian. Ker jo je skrbelo, da na stara leta zanjo nihče ne bo skrbel, je z obema sinomova podpisala dogovor, ki določa, da ji morata vsak mesec plačati 60 odstotkov netozaslužka od svojih prihodkov. Nekaj let sta ji pridno nakazovala denar, pred osmimi leti pa sta prenehala.

Zato se je borbena mati po pravico odpravila na sodišče. S starejšim sinom sta se pred petimi leti pogodila, da ji bo plačal pet milijonov tajvanskih dolarjev (140.000 evrov) in s tem je bil primer zanj končan.

Pogodba je veljavna

Mlajši sin pa o kakršnem koli plačilu ni želel niti slišati, a mama je vztrajala in primer spravila celo pred vrhovno sodišče. To je zdaj odločilo, da je pogodba med materjo in sinom veljavna, saj je bil Ču v času podpisa polnoleten, poleg tega pa je kot zobozdravnik s plačo sposoben materi dati zahtevani znesek. Tako ji mora zdaj za nazaj plačati kar 22,33 milijona tajvanskih dolarjev (625.000 evrov).

Mama na sodišču ni skoparila s kritikami na račun svojih otrok - dejala je, da sta jo oba začela zanemarjati, ko sta dobila dekleti. Ti dve dekleti sta ji prek odvetnikov tudi napisali pisma z zahtevo, naj neha nadlegovati sinova.

Mlajši sin je na sodišču vztrajal, da pogodba krši vse znane in uveljavljene prakse in običaje, saj se starševske vzgoje otroka ne da finančno izmeriti. Zato je na sodišču tudi sam vložil protitožbo.

Na Tajvanu je sicer vse več sodnih primerov zanemarjanja in zlorabljanja starejših, zato so se pojavili tudi pozivi, da bi morala odraslim, ki ne skrbijo primerno za svoje onemogle starše, groziti zaporna kazen.

A. P. J.