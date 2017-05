Ker Samojlova ni smela v Kijev, se je vrnila ... na Krim

Nastopila ob dnevu zmage

11. maj 2017 ob 11:20

Sevastopol - MMC RTV SLO/Reuters

Ruska pevka Julija Samojlova, ki so ji ukrajinske oblasti prepovedale vstop v državo in s tem udeležbo na Evroviziji, se je vrnila na "kraj zločina" - na Krim, kjer je nastopila na slovesnosti ob dnevu zmage.

27-letna pevka se je pojavila na odru pred večtisočglavo množico v pristaniškem mestu Sevastopol, pred katero je zapela skladbo Flame Is Burning, s katero bi se morala predstaviti tudi milijonskemu evrovizijskemu občinstvu.

A kot je znano, je Kijev že pred meseci sporočil, da Rusinje ne bo spustil v državo, saj je že leta 2014 nastopila na Krimu, ki je pozneje postal rusko ozemlje. Po navedbah ukrajinske varnostne službe naj bi plavolasa glasbenica s tem kršila ukrajinsko zakonodajo.



Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je takrat potezo Ukrajine obsodila in ruski nacionalni televiziji Kanal ena, ki je lastnik pravic za prenos vseh treh evrovizijskih večerov, ponudila dve možnosti - da Samojlova nastopi v Moskvi po satelitski povezavi ali da omenjena televizija izbere drugega predstavnika, takšnega, ki bo dobil zeleno luč ukrajinskih oblasti za prečkanje meje. A Rusija je oba kompromisa zavrnila in ostala brez nastopa na festivalu.

Evrovizije ni omenila

Samojlova se je tako v znak upora proti odločitvi Kijeva v torek, ko so Rusi praznovali dan zmage nad nacistično Nemčijo in ko je potekal prvi evrovizijski večer, znova odpravila na Krim. Zapela je tudi sovjetsko skladbo Dan zmage, ki spremlja vse spominske slovesnosti ob obletnicah druge svetovne vojne. Pevka, ki je zaradi spinalne mišične atrofije že od rojstva na invalidskem vozičku, leta 2014 pa je nastopila tudi na odprtju zimskih olimpijskih iger v Sočiju, na odru sicer ni želela pogrevati perečih tem in (ne)nastopa na Evroviziji ni omenila.

Zbrani množici je tako le dejala, da se je na Krim vrnila na svoje veliko veselje in da si šteje v čast, da lahko nastopa prav na dan zmage. Ena izmed udeleženk koncerta pa je izjavila: "Pri letošnji Evroviziji ne gre za pevsko tekmovanje, ampak politično. Takšne Evrovizije ne maram."

Zaradi odpovedi Rusije je oziroma še bo v Kijevu nastopilo 42 držav.

Prisluhnite letošnji nesojeni ruski evrovizijski pesmi ter si oglejte fotografije nastopa Samojlove na Krimu.

A. P. J.