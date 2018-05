Kevin Federline od nekdanje žene Britney Spears zahteva: "Daj mi več!"

Nekdanja zakonca v sporu glede denarja

29. maj 2018 ob 10:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Že na začetku leta je Kevin Federline svoji nekdanji ženi Britney Spears poslal pismo, v katerem jo je obvestil, da želi znova odpreti debato glede njunega trenutnega finančnega dogovora - in svojo obljubo je tudi držal.

Federline je po poročanju spletnega portala The Blast uradno vložil papirje, v katerih zahteva višjo preživnino zaradi občutno večjega upada njegovih dohodkov v zadnjih letih. "Moj prihodek se je občutno spremenil od zadnje spremembe višine otroškega dodatka okoli leta 2008, ker ne služim več šestmestnih številk, kot sem jih. Pri svojih letih ne morem več nastopati kot plesalec, prav tako nisem uspešen pri izdajanju nove glasbe," je zapisal Federline in dodal: "Preprosto sem manjša riba in povpraševanje po meni je manjše, kot je bilo leta 2008, kar je negativno vplivalo na moj prihodek."

Nekdanji par si deli skrbništvo nad otrokoma. 40-letnik od Spearsove vsak mesec prejme okoli 17.200 evrov podpore za preživljanje njunih dveh sinov 11-letnega Jaydena in 12-letnega Seana Prestona. To vsoto sta postavila v času, ko se je pevka borila z resnimi duševnimi težavami. Toda časi so se spremenili in tudi Spearsova. Ta se je vrnila na koncertne odre – predvsem po zaslugi rezidence v Las Vegasu. Po poročanju portala TMZ je Spearsova prepričana, da ji ni treba plačevati več, ker se je Federline odločil, da bo imel še več otrok po njuni ločitvi.

Nekdanji plesalec ima namreč dva sinova s Spearsovo, prav tako pa ima dva otroka (15-letnega Korija in 13-letnega Kaleba) iz razmerja z nekdanjim dekletom Shar Jackson, s katero se je sestajal še pred Spearsovo, in dve hčerki (šestletno Jordan in štiriletno Peyton) s sedanjo ženo Victorio Prince.

"Britney ne zapravi nič več za sinova kot on. On komaj pride iz meseca v mesec, ker mora podpirati še druge otroke, ženo in sebe s sredstvi, ki mu jih nakazuje Britney," je pojasnil vir za TMZ in dodal: "Po zakonu bi morala oba starša prispevati v sklad za otroško podporo. Kje je njegov del?"

Federlinov odvetnik Mark Vincent Kaplan je stopil v bran svoji stranki in primerjal njegov življenjski slog s pevkinim. "Tožnica je samska ženska, ki živi sama v neoklasični italijanski vili, ki meri 13.254 kvadratnih metrov, v kateri ima dvigalo, knjižnico, multimedijsko sobo, vinsko klet s 3.500 steklenicami, bazen in savno, osvetljeno teniško dvorišče in tri igrišča za golf," je pojasnil in dodal: "V nasprotju z njo toženec živi s svojo ženo in dvema majhnima otrokoma iz trenutnega zakona in z dvema otrokoma, ki si jih deli s tožnico, in dvema otrokoma iz prejšnjega razmerja v hiši, ki meri 2.000 kvadratnih metrov."

K. K.