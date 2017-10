Kevin Spacey po obtožbi o spolnem nadlegovanju razkril, da je gej

58-letni igralec želi obrniti nov list v svojem življenju

30. oktober 2017 ob 08:15

Los Angeles - MMC RTV SLO

Z oskarjema nagrajeni igralec in zvezdnik serije Hiša iz kart Kevin Spacey je po letih izmikanja vprašanju o svoji spolni usmerjenosti razkril, da je gej.

58-letnik, ki je najprestižnejša kipca v filmski industriji osvojil za vlogi v filmih Lepota po ameriško in Osumljenih pet, je položil vse karte na mizo, ko ga je njegov stanovski kolega Anthony Rapp obtožil spolnega nadlegovanja iz leta 1986. Takrat je bil 14-letni Rapp, ki je pozneje postal zvezdnik na Broadwayu, na začetku svoje kariere.

Rapp je intervjuju za spletni portal Buzzfeed delil zgodbo, kako se je udeležil ene izmed zabav, ki jih je gostil Spacey. Danes 46-letni Rapp se je spominjal, kako mu je na zabavi postalo dolgčas, zato je šel v eno izmed spalnic, da bi gledal televizijo.

Spacey se je pojavil po koncu zabave. "Ko je prišel v sobo, sem dobil občutek, da je pijan," je dejal Rapp. Po njegovih besedah ga je Spacey zgrabil, vrgel na posteljo in se ulegel nanj. "Poskušal me je zapeljati," je izjavil 46-letnik. Rapp ga je odrinil in odšel iz sobe.

Spacey je v opravičilu, ki ga je objavil na Twitterju, zapisal, da je bil "ogorčen", ko je slišal Rappovo zgodbo o njunem srečanju. Sam je priznal, da se ga "iskreno ne spomni", ker se je to zgodilo pred več kot 30 leti. Prav tako je dodal, da dolguje Rappu "iskreno opravičilo", in preložil krivdo na "neprimerno vedenje pod vplivom alkohola".

Rappova zgodba je zvezdnika serije Hiša iz kart spodbudila, da je spregovoril tudi o drugih stvareh v svojem življenju. Tako je zapisal: "Ljubim moške in z njimi sem se romantično zapletal vse svoje življenje. Zdaj sem izbral, da živim svoje življenje kot gej."

"S tem se želim soočiti iskreno in odprto," je še dodal Spacey. "In to se začne z revizijo mojega preteklega vedenja."

Rapp brez odziva na priznanje

Rapp se je opogumil, da spregovori o svoji izkušnji, potem ko je v Hollywoodu zavreščalo zaradi zgodb o spolnih zlorabah, ki jih je domnevno zagrešil producent Harvey Weinstein. Po priznanju je na Twitterju Rapp zapisal: "Vse, kar sem imel za povedati o svoji izkušnji, si lahko preberete v tistem prispevku. Trenutno nimam drugih komentarjev."

K. K.