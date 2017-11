Kevin Spacey po vse več obtožbah spolnega nadlegovanja na zdravljenje

Po razkritjih se je sesula tudi Hiša iz kart

2. november 2017 ob 15:53

New York - MMC RTV SLO

Potem ko se je v zadnjih dneh na Kevina Spaceyja vsulo še več obtožb neprimernega vedenja, se je 58-letni hollywoodski zvezdnik odločil, da poišče pomoč strokovnjaka in odide na zdravljenje.

"Kevin Spacey si bo vzel čas, potreben za strokovno oceno in zdravljenje," je sporočil igralčev predstavnik, ki več podrobnosti ni želel izdati.

Ta novica prihaja nekaj dni po tem, ko je 46-letni broadwayski zvezdnik Anthony Rapp razkril, da ga je Spacey na neki zabavi v New Yorku leta 1986 spolno nadlegoval. Spacey je bil takrat star 26 let, Rappu pa je bilo komaj 14 let.

Spacey se je sicer takoj za tem v izjavi za javnost opravičil za "neprimerno pijansko vedenje", priložnost pa izkoristil še, da uradno razkrije, da je istospolno usmerjen.

Jalovo opravičilo

"Imam veliko spoštovanja in občudovanja do Anthonyja Rappa kot igralca. Povsem zgrožen sem nad to zgodbo. Iskreno se srečanja ne spominjam, saj je od tega minilo že 30 let. Če pa je vse res, kar opisuje, mu dolgujem iskreno opravičilo za svoje skrajno neprimerno pijansko vedenje. Ta zgodba me je spodbudila, da povem še druge stvari. Tisti, ki me poznajo, vedo, da sem imel razmerja z moškimi in ženskami, zdaj pa sem se odločil, da živim kot gej. S tem se hočem soočiti iskreno in odkrito, to pa se začne z introspekcijo o lastnem vedenju," je med drugim zapisal na Twitterju.

Prav ta drugi del je javnost in še posebej LGBT-skupnost najbolj zmotil, saj se jim je zdelo celotno opravičilo tako skrajno oportunistično, še bolj škandalozno pa, da je z razkritjem svoje spolne usmerjenosti povezal pedofilijo s homoseksualnostjo.

Še več pritožb

Po Rappu se je oglasilo še nekaj moških s podobnimi slabimi izkušnjami s Spaceyjem, med drugim ameriški režiser Tony Montana, ki trdi, da ga je Spacey leta 2003 v baru v Los Angelesu zagrabil za mednožje, zaradi česar je še pol leta trpel duševne motnje. Za BBC je spregovoril neki moški, ki pravi, da ga je kot najstnika Spacey v 80. letih povabil, naj preživi konec tedna z njim v New Yorku, nazadnje pa se je zbudil s Spaceyjem na sebi.

Spacey je imel "poseben sloves" tudi v Londonu, kjer je dvakratnik oskarjevec med letoma 2004 in 2015 delal kot umetniški vodja gledališča Old Vic. Mehiški igralec Roberto Cavazos, ki je igral v več igrah v tem znamenitem gledališču, trdi, da je Spacey "rutinsko prežal na mlade igralce".

Sesutje Hiše iz kart

Vse skupaj je terjalo davek tudi pri projektih, pri katerih Spacey sodeluje, tudi pri seriji iz Hiša kart, v kateri Spacey igra brezsramnega, makiavelističnega ameriškega predsednika Franka Underwooda. Čeprav so pri Netflixu najprej samo sporočili, da bo šesta sezona zadnja, pa so zdaj za nedoločen čas produkcijo povsem ustavili.

Ali se bo serija, ki je Spaceyju prinesla dva zlata globusa za najboljšo moško vlogo, zdaj neceremonialno in nepričakovano končala po peti sezoni, tako še ni znano. Prav tako nič kaj toplo pri srcu ne more biti ustvarjalcem filma All the Money in the World, v katerem Spacey igra milijarderja J. Paula Gettyja in ki v kinematografe prihaja decembra. Film režiserja Ridleyja Scotta so mnogi uvrščali med zgodnje kandidate za oskarje, a izkušnje govorijo, da bo afera film pokopala še pred premiero.

K. S.