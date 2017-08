Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.2 od 9 glasov Ocenite to novico! 19-letni Khalid Robinson prihaja iz Fort Stewarta. V otroštvu se je veliko selil, saj je njegova mama delala v vojski. Foto: Uradna Facebook stran Khalida Veliki preboj mu je uspel s skladbo Location. Foto: Uradna Facebook stran Khalida Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Khalid: najstnik, ki ga je presenetil svet blišča

Spoznajte Khalida ...

26. avgust 2017 ob 14:43

Los Angeles - MMC RTV SLO

Khalid je najbolj "vroče" novo ime zadnjega leta. 19-letnik je prišel v ospredje, potem ko je manekenka Kylie Jenner v enem izmed svojih videov, ki ga je objavila na Snapchatu, vrtela prav njegovo skladbo Location.

Njegovi koncerti so razprodani, prvenec American Teen se drži na četrtem mestu lestvice revije Billboard 200, prav tako pa si je prislužil nominacijo za debitanta leta za MTV-jevo videonagrado VMA. "Ko sem začel pisati, sem si rekel, da ne znam. Nisem bil prepričan, ali zveni dobro," je dejal v pogovoru za revijo Vogue. "Prihajam iz položaja zatiranca, ki so mu vedno govorili, da ne delam dovolj dobro, in to je načelo mojo samozavest."

To so besede, ki jih po navadi ne bi slišali od izvajalca, ki se lahko pohvali, da je sodeloval z didžejem Calvinom Harrisom in odhaja na turnejo z Lorde. Na svojem prvencu American Teen obravnava teme, kot so izguba, samota in ljubezen. Toda najstniki so se poistovetili z njim, ker v svoja besedila vnaša tipične vsakdanje teme, kot so življenje pri starših, vožnje z Uberjem ...

Vendar teh tem ne povzdiguje v višave. "Ko se bom uziral v preteklost, hočem, da si bom lahko rekel, kako sem zrastel od takrat," je razmišljal pevec. "Zame je ljubezen brezmejna in nima starostne omejitve. Zdi se mi, da prestanemo različne faze ljubezni. Ko odraščaš, se tvoj odnos do nje spremeni, toda vedno te obdaja."

Prav to hlepenje po razvoju in napredku oblikuje njegov slog in ga umešča med izvajalce, ki so ujeti med najstniško igrivostjo in bližajočo se odraslostjo. Hkrati pa je v tem kratkem času postal prepoznan tudi na račun svojega retronačina oblačenja: "Z oblačili izražam, kako se počutim. Zdaj sem veliko srečnejši, kot sem bil, kar se vidi po izbiri oblačil, ki so svetlejša." A hitri pogled po njegovem profilu na Instagramu razkrije, da je mladenič veliki modni navdušenec, še posebej nad oblačili modne hiše Gucci.

K. K.