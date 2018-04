Khloe Kardashian dan po škandalu povila deklico

S Tristanom Thompsonom dobila prvega otroka

12. april 2018 ob 19:08

Cleveland - MMC RTV SLO

33-letna zvezdnica resničnostnega šova Keeping Up With the Kardashians je dan po škandalu, ko je izvedela, da jo partner Tristan Thompson vara, rodila prvo hčerko.

Kot poroča TMZ, je Khloe rodila približno ob štirih zjutraj po krajevnem času v bolnišnici v bližini Clevelanda. Deklica naj še ne bi imela imena, so pa potrdili, da je Kardashianova imela ob porodu podporo Kourtney, Kim, Kris in najboljše prijateljice Malike. Ob njih je bil, kljub škandalu, tudi njen partner Tristan Thompson.

Prvi viri so novico o nosečnosti razkrili že septembra, sama pa jo je potrdila šele približno šest mesecev pozneje - na družbenih omrežjih je delila fotografijo z nosečniškim trebuhom, dodala pa je čustveno sporočilo, da se ji uresničujejo največje sanje.

"Moje največje sanje so se uresničile," je zapisala ob fotografiji. "Pričakujeva otroka! Čakala sem in spraševala Boga, ali ima načrt glede tega. Vedel je, kaj dela. Preprosto sem mu morala zaupati in ostati potrpežljiva." Podobno je veselje delil tudi Thompson, ki je bil navdušen, da bo znova postal oče. "Moja ljubezen, hvala, ker mi dovoliš, da sem del tvoje življenjske poti, in ker mi pustiš, da ta trenutek, ki ga bom vedno cenil, delim s teboj. Dekle, zdaj si videti bolje," je pod komentarji zapisal košarkar, s katerim sta bila sicer par nekaj več kot leto dni.

Presenečena, da ni sin

Sprva je bila prepričana, da nosi sina - zato je bila v epizodi resničnostnega šova Khloe med potovanjem v družbi sester Kourtney in Kim, ko je prejela klic mlajše polsestre Kylie, ki ji je prenesla sporočilo zdravnika, malenkost šokirana. Takrat je izvedela, da je otrok, ki raste pod njenim srcem, ženskega spola. "Sploh se ne počutim tako, kot da bom dobila deklico," se je takrat na novico z namrgodenim obrazom odzvala Khloe in dodala, da je "kar malo v šoku".

Sicer bi se njuna prvorojenka morala roditi konec aprila, a naj bi Kardashianova zaradi stresa popadke dobila toliko prej. Kot je ugibal TMZ, jih lahko sproži tudi stres, saj je ravno izvedela, da jo je zaročenec prevaral. Kot smo poročali, so ga kamere ujele, kako je v priljubljeni newyorški diskoteki poljubil rjavolaso dekle, po spletu pa je zaokrožil tudi kočljiv videoposnetek, posnet oktobra lani.

P. B.