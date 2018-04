Khloe Kardashian razkrila hčerkino ime

Mala True osvojila srca družine Kardashian

17. april 2018 ob 08:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Nekaj dni po rojstvu je zvezdnica resničnostnega šova Keeping Up With the Kardashians razkrila ime svoje prvorojenke. Khloe je hčerko poimenovala True.

"Najina mala deklica, True Thompson, je popolnoma osvojila naša srca in jih napolnila z ljubeznijo," je tvitnila 33-letnica. "Sprejetje takšnega angela v družino je velik blagoslov. Mamica in očka te imata rada, True," je še dodala Khloe.

Ime se na prvi pogled zdi nenavadno, toda kot je pojasnila mama klana Kardashian Kris Jenner (ki je vse od rojstva True ves čas ob svoji hčerki), ime izvira iz njenega družinskega drevesa. "Zanimivo dejstvo ... Moj dedek po očetovi strani je bil True Otis Houghton ... Pravo ime mojega očeta je Robert True Houghton ... Zato sem vznemirjena, da je Khloe poimenovala svojo hčerko True," je zapisala 62-letna Jennerjeva.

Deklica bi se morala roditi konec aprila, a naj bi Kardashianova zaradi stresa popadke dobila toliko prej. Kot je ugibal TMZ, jih lahko sproži tudi stres, saj je ravno takrat izvedela, da jo je zaročenec Tristan Thompson prevaral. Kot smo poročali, so ga kamere ujele, kako je v priljubljeni newyorški diskoteki poljubil rjavolaso dekle, po spletu pa je zaokrožil tudi kočljivi videoposnetek, posnet oktobra lani. A Thompson je bil v porodnišnici navzoč med porodom.

Tudi sestre v oporo Khloe

Khloe je sicer še vedno v Clevelandu, kjer je rodila svojo prvorojenko - mesto je izbrala zato, da bi bila lahko blizu svojega zaročenca. Po poročanju spletnega portala E! Online sta z zasebnim letalom k njej odleteli polsestra Kendall Jenner in sestra Kim Kardashian. Ameriški mediji tudi ugibajo, da je k njej poletela tudi druga polsestra Kylie Jenner, ki je na Instagrama razkrila, da se vkrcava na letalo.

''Khloe je v izjemno težkem življenjskem obdobju. Vedno je bila najmočnejša izmed vseh sester, zdaj je ona tista, ki potrebuje pomoč drugih. Največ ji bo pomenila opora mame Kris,'' so povedali viri blizu 33-letnici.

Our little girl, True Thompson, has completely stolen our hearts and we are overwhelmed with LOVE. Such a blessing to welcome this angel into the family! Mommy and Daddy loooooove you True! pic.twitter.com/Hn2RFzRMuu