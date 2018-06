Poudarki Stonic je prikupen, a precej podoben klasičnim malčkom

S pravo barvo in opremo je aktrakitven, drugače povprečen

Z 1,2-litrskim bencinskim motorjem ni ravno poskočen Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Z enobarvno karoserijo in brez strešnih sani stonic ni bistveno drugačen od klasičnih kombilimuzinskih malčkov. Foto: David Šavli Notranjost je urejena in kakovostno izdelana. Foto: David Šavli Dodaj v

Kia stonic 1,25: prikupen in nezahteven

Test novega modela

3. junij 2018 ob 07:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stonic je predstavnik avtomobilskega segmenta, za katerega množični avtomobilski proizvajalci dobesedno morajo pripraviti svojega predstavnika. Gre namreč za najhitreje rastoči razred, če bo šlo tako naprej, bo to kmalu najštevilčnejši razred. Skratka, to je razred avtov, katerega danes gledajo zmerni kupci, ki ne potrebujejo enormno veliko prostora, ne veliko konjskih moči, ne najsodobnejše opreme, a najcenejše, nizkocenovne možnosti jim pa tudi ni nujno izbrati.

To so kupci, ki se z avtomobili ne marajo posebej ukvarjati, zato tudi Avtomobilnost gledajo bolj zaradi mobilnostnih vsebin kot pa zaradi avtotestov. In to so kupci, ki bodo v trgovskem centru šli tisočkrat mimo razstavljenega avta, opazili pa ga bodo šele takrat, ko jim bo prijazna hostesa pred oči ponudila podatek o kar 7-letni garanciji in možnosti brezplačnih servisov.

A v tistem kratkem trenutku bo nadvse pomembno, da se bo temu sicer nezainteresiranemu kupcu razstavljeni avto zdel lep in simpatičen, v drugem primeru bo ta kratkotrajni interes spet izgubljen. In stonic na tej točki zagotovo ne bo izgubil zanimanja, je pa res, da samo v primeru, da bo razstavljeni stonic obarvan in opremljen atraktivno. Sicer se bo skril v povprečnosti.

In roko na srce, v povprečnosti se bo izgubil tudi, če ga bomo ocenjevali z metrom v rokah, a tokrat bo povprečen v primerjavi s klasičnimi malčki, tipa clio, polo, fiesta, ne pa toliko v primerjavi z malimi SUV-ji, kar bi stonic hotel biti. Namreč, opazka številka ena je, da je stonic preveč klasičen malček, preveč je podoben kijinemu klasiku z imenom rio. Konkretno to pomeni, da se v stonicu po SUV-jevskih kriterijih sedi prenizko, oziroma za SUV se vstopa premalo pokončno. A saj to ni kritika, zgolj dejstvo, ki ga morajo poznati zainteresirani z bolečinami v križu.

Pa še eno pomembno, a enostavno rešljivo opazko imamo. 1,2-litrski atmosferski bencinski motor bo večini mnogo prešibak. Smo namreč že povsem navajeni modernejših turbo motorjev, ki potegnejo že iz nizkih vrtljajev, in jih zato ni treba nikoli priganjati v tiste vrtljaje, kjer poraba naraste do nerazumnih mer, v primeru tega stonica do dobrih sedmih litrov. Mi pravimo, da vsekakor raje izberite litrski turbo motor.

Ključni tehnični podatki:

- na testu Kia Stonic (1.2 MPI EX Edition)

Mere:

- dolžina: 4,1 m

- medosna razdalja: 2,6 m

- obračalni krog: 10,4 m

- oddaljenost od tal: 16,5 cm

- prtljažnik: 352 l

- masa: 1145 kg

Pogon:

- 1,2-litrski 4-valjni bencinski motor

- moč: 62 kW

- navor: 122 Nm

- 5-stopenjski ročni menjalnik

- pogon na prednji kolesi

- pnevmatike: 185/65 R17

- poraba: 6,9 l/100 km = 9,4 EUR/100km

- posoda za gorivo: 45 l

- doseg: 652 km

- izpusti CO2: 118 g/km

Stroški pri 15.000 km in 5-letni uporabi:

- nakupna cena: 17490 EUR

- stroški finančnega leasinga: 2240 EUR/5 let

- stroški registracije: 4355 EUR/5 let

- stroški vzdrževanja: 658 EUR/5 let

- stroški goriva: 7116 EUR/75.000 km

- strošek 1 kompleta pnevmatik: 599 EUR

- vrednosti po 5 letih po Eurotaxu: 8501 EUR

- stroški skupaj: 399 EUR/mesec

Miha Merljak