Kim Džong Unovo darilo Južni Koreji že obrodilo sadove - skotilo se je šest psičkov

Izmenjava daril med državama

25. november 2018 ob 21:11

Seul - MMC RTV SLO

V južnokorejski predsedniški palači Modri hiši so se razveselili skotitve šestih pasjih mladičev, darilo pa je "zakrivil" nihče drug kot "najboljši sosed" Kim Džong Un.

Severnokorejski voditelj je južnokorejskemu predsedniku Mun Dže Inu konec septembra poslal dva psa pasme pungsan v znak vse boljšega prijateljstva med državama – psa po imenu Songgang in Gomi. Slednja je skotila šest mladičev, kar pomeni, da se je število ljubljenčkov v predsedniški palači še povečalo.

Mun Dže In je na uradnem profilu Modre hiše v nedeljo delil fotografije novih članov predsedniške palače, ni pa povedal, kako so jih poimenovali. Dodal je, da je Gomi k njim verjetno že prišla breja, upa pa tudi, da bodo prav tako plodni tudi odnosi med Korejama.

Nekaj dni za skotitvijo šestih kepic je Južna Koreja kot prijateljsko gesto čez mejo poslala 200 ton mandarin. Pred tem pa je Severna Koreja Južno počastila z dvema tonama gob, Kim Džong Un jih je v Seul poslal po septembrskem vrhu Korej v Pjongjangu.

Ravno tam so se odnosi med obema državama otoplili. Mun Dže In in Kim Džong Un sta se takrat dogovorila o ukrepih za zmanjšanje vojaških napetosti. Tako so na začetku oktobra na obeh mejah začeli odstranjevati mine, državi pa sta se dogovorili tudi za skupno kandidaturo za organizacijo poletnih olimpijskih iger leta 2032.

11월 9일에 태어난 ‘곰이’의 새끼들입니다. 엄마개와 여섯 새끼들 모두 아주 건강합니다. 사진은 오늘 오후에 문재인 대통령과 김정숙 여사가 관저 앞마당에서 곰이와 새끼들을 살피는 모습입니다. pic.twitter.com/pkP6KpgRZJ — 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) November 25, 2018

D. S.