Kimye: Na poti tretji otrok, namesto Kim bo rodila nadomestna mati

Njuna družina se bo povečala v začetku leta 2018

27. julij 2017 ob 08:42

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kim Kardashian in Kanye West bosta januarja znova postala starša, po poročanju ameriških medijev bo otroka donosila nadomestna mati, saj ima Kim za sabo že dve tvegani nosečnosti.

Nobena skrivnost ni, da si 36-letna zvezdnica resničnostnih šovov želi veliko družino. V zakonu z raperjem Westom - v tabloidih se je slavnega para prijel vzdevek "Kimye" - sta se ji rodila dva otroka, hčerka North in sin Saint, obe nosečnosti pa sta bili tvegani. Kim so zdravniki tretjo nosečnost odsvetovali, ker bi se lahko težave še stopnjevale, in to celo do te stopnje, da bi bilo ogroženo tako življenje Kim kot otroka.

Kim je opozorila zdravnikov očitno vzela resno, saj sta z raperskim superzvezdnikom pred časom začela iskati nadomestno mater. "Če sta mi dva zdravnika, ki jima res zaupam, svetovala, da bi bila tretja nosečnost izjemno tvegana, ju moram poslušati," je kmalu po rojstvu Sainta povedala Kim in razkrila, da se s Kanyejem vedno bolj nagibata k temu, da se odločita za nadomestno mater.

Umetna oploditev je uspela

Po več priporočilih agencije sta se odločila za žensko iz San Diega, ki že ima izkušnje z nadomestnim materinstvom. Po poročanju Us Weeklyja je umetna oploditev uspela, nadomestna mati pa je že v tretjem mesecu nosečnost, zato je pričakovati, da bosta Kim in Kanye ponovno postala starša na začetku prihodnjega leta.

Starša 4-letne North in 19-mesečnega Sainta sta že pred umetno oploditvijo po poročanju TMZ-ja agenciji nakazala 68.850 dolarjev, nadomestni materi pa bosta nakazala še dodatnih 45.000 dolarjev.

Sa. J.