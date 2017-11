Kino Šiška napoveduje novo sezono dijaške Špil lige

Nocoj začetek pete sezone

24. november 2017 ob 08:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ljubljanskem Kinu Šiška se začenja nova sezona tekmovanja srednješolskih in osnovnošolskih glasbenih upov Špil liga, kjer so v prejšnjih letih slavili Koala Voice, Joker Out, StillOut in Infected.

V sklopu ligaških večerov se je v prejšnjih sezonah predstavilo že več kot 50 skupin iz cele Slovenije, lanskoletni zmagovalci Joker Out pa so o svoji izkušnji zapisali: "Špil liga nam je pomenila tiste prve stopnice do sveta rock’n’rolla, spoznavanje drugih bendov in njihove glasbe, nastopanje na vrhunskem odru z vrhunskim osebjem. Špil liga je "must go" za vse bende, ki bi radi okusili lepote odrskega nastopanja."

Četrto sezono bo predstavljalo 14 skupin, 4 tekmovalni večeri, dva polfinalna večera in finale.

Organizatorji pravijo, da ostajajo zvesti prvotno zastavljenim ciljem, in sicer, da si mladi glasbeniki v sklopu tekmovanja pridobijo dragocene odrske izkušnje, z napredovanjem v nadaljevanje tekmovanja pa posameznemu izvajalcu omogočijo tudi do tri odrske nastope.

Koncertni večeri se odvijajo v dvorani Komuna v Kinu Šiška, kjer sicer nastopajo že uveljavljeni izvajalci, kar za mlade izvajalce predstavlja posebno izkušnjo, prav tako pa tekmovalnim zasedbam omogočijo daljše tonske vaje, s čimer jim omogočijo še izobraževanje s tehnično ekipo.

Na tekmovanje se lahko prijavijo izvajalci, ki imajo dve avtorski skladbi, so sposobni izvesti 20 minut nastopa v živo, več kot polovica članov skupine pa mora izhajati iz dijaških oziroma osnovnošolskih vrst.

Letos se bodo na Špil ligi pomerili OnePlan, Luxeleutheria, Fat Pigeon, Panika, Sex Demons, O.K. Junior, Tetrarh, Jaja Bojz, GoldHorn, Garlik, In The Attic in Lumberjack.

P. B.