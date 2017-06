Kirsten Dunst: "Čas je, da imam dojenčka in se ustalim"

Zaročena je s soigralcem iz Farga Jessejem Plemonsom

2. junij 2017 ob 10:57

Los Angeles - MMC RTV SLO

35-letna igralka Kirsten Dunst je v julijski številki britanske Marie Claire namignila, da si želi postati mama, zato v Hollywoodu že čakajo na uradno oznanilo nosečnosti.

"Sem na točki v življenju, ko si mislim: delam že od tretjega leta, čas je, da imam dojenčka in se ustalim," je Kirsten povedala v pogovoru za omenjeno revijo. "Nikoli nisem bila eden tistih ljudi, ki bi si blazno želeli otroka, dokler se ni rodila moja krščenka. Tako rada jo imam. Takšna ljubezen je nekaj, česar ne moreš izkusiti, dokler nimaš otrok. Včeraj sem jo dala spat, danes zjutraj pa se je zbudila in mamici rekla: 'Kje je Kiki?' Ta ljubezen je nekaj tako posebnega. To je tisto, kar si želim."

Dunstova je o načrtih glede starševstva spregovorila le nekaj mesecev po tem, ko so ameriški tabloidi potrdili, da sta zaročena z igralcem Jessejem Plemonsom, s katerim sta se zaljubila med snemanjem druge sezone serije Fargo. Kot je povedala v nekem intervjuju februarja, sta se dogovorila o časovnem okviru, kdaj naj bi skočila v zakon, a želita to obdržati zase. "Srečna sem," je dodala takrat.

29-letni Plemons o razmerju še ni javno spregovoril, sta se pa pred dnevi skupaj pojavila na modni reviji počitniške kolekcije Gucci v Firencah.

A. K.