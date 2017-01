Kirsten Dunst zaročena s svojim "soprogom" iz serije Fargo

Igralka se je lani razšla z igralcem Garrettom Hedlundom

11. januar 2017 ob 16:16

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kirsten Dunst je na lanskoletne zlate globuse prišla še z igralcem Garrettom Hedlundom pod roko, med letošnjimi se je že zaročila z Jessejem Plemonsom, ki v seriji Fargo igra njenega soproga.

Par so prvič opazili med izmenjevanjem nežnosti maja, le mesec dni zatem, ko se je Dunstova po štirih letih zveze razšla s svojim soigralcem iz filma Na cesti, Garrettom Hedlundom.

34-letna Dunstova zadnja leta ni skrivala, da si želi poroke in otrok. "Sem nekdo, ki se hoče poročiti. Če se to zgodi do mojega 40. leta, bo poroka intimna. Sodišče, večerja in zabava s mojimi prijatelji in družino. Tega se bom lotila, kot da bi praznovala 40. rojstni dan." Na vprašanje, če si želi otrok, pa: "Dva zagotovo."

Ko se je Kirsten razšla z dve leti mlajšim Hedlundom, je bil to velik šok za njene oboževalce, saj je še do nedavnega trdila, kako je njeno razmerje z igralcem precej bolj zdravo od njenih prejšnjih romanc, saj nista imela težav s tem, koliko časa preživita skupaj ali narazen.

"Zdi se mi, da nama gre dobro, ko delava vsak svojo stvar, ampak tudi dobro, ko sva skupaj. Pri ostalih razmerjih sva bila s partnerjem vedno oba preveč prepletena. Vse sva morala početi skupaj ... V Garrettu vidim odsev tistega, kar vidim pri sebi - rahločutnost in družinskega človeka," je dejala Dunstova, ki ima za seboj kar nekaj odmevnih, a bolj ali manj kratkotrajnih zvez, med drugim s stanovskimi kolegi Benom Fosterjem, Jakom Gyllenhaalom, Joshom Hartnettom in Adamom Brodyjem.

Tudi on v Hollywoodu že kot najstnik

Dunstova je zaslovela kot 14-letnica z vlogo v filmski uspešnici Intervju z vampirjem, za katero je bila nominirana za zlati globus. Drugo nominacijo si je kljub dolgi karieri prislužila polnih 20 let kasneje, ko je bila lani nominirana za vlogo Peggy Blumquist v seriji Fargo.

Dunstova je bila favoritka za zmago, a ji je zlati kipec presenetljivo snela Lady Ga Ga za svojo vlogo v seriji American Horror Story. Na podelitvi sta bila s Hedlundom videti še srečno zaljubljena.

Tudi 28-letni Plemons igra že od rosnih najstniških let, do Farga pa je bila njegova najvidnejša vloga tista v seriji Friday Night Lights, spomnimo pa se ga tudi iz serije Kriva pota (Breaking Bad) in filma Gospodar (The Master) Paula Thomasa Andersona.

K. S.