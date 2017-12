Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kisla repa z matevžem, ocvirki in s krvavico. Foto: Oddaja Dobro jutro Dodaj v

Kisla repa z matevžem, ocvirki in s krvavico

Recept Lojzeta Čopa

3. december 2017 ob 09:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kisla repa, sestavine: 1 kg kisle repe, 2 žlici moke, 2 žlici masti, 1 naribano jabolko, 1 čebula, 2 stroka česna, lovorjev list, sol in poper, ocvirki, kumina v prahu.

Postopek: Kislo repo poskusimo, in če je prekisla, jo rahlo speremo z mlačno vodo. Damo jo v lonec, jo zalijemo z vodo in zavremo, dodamo ji naribano jabolko in lovorjev list, sol in poper. Posebej na ponvi stopimo mast, na njej prepražimo sesekljano čebulo, moko, česen in kumino. Vse skupaj popražimo, da lepo zadiši in dodamo repi. Vse skupaj zabelimo z ocvirki. Repa je še boljša, če jo zalijemo z vodo, v kateri smo kuhali prekajeno meso.



Krvavica, sestavine: krvavica.

Postopek: Če lahko izbiramo, vzamemo krvavico, ki je v domačem črevu. Položimo jo na peki papir in jo pečemo v pečici od 20 do 30 min. na temperaturi 180—200 °C (odvisno od pečice).

Matevž, sestavine: 1/2 kg krompirja, 1/2 kg kuhanega rjavega fižola, 5 strokov česna, polovica nasekljane čebule, žlica masla, žlica masti, žlica ocvirkov, sol in poper.

Postopek: Krompir olupimo, narežemo na kose in ga skuhamo v slanem kropu. Prav tako skuhamo fižol, ki smo ga prejšnji dan namočili. Krompir pretlačimo, dodamo mu fižol in vse skupaj dobro premešamo. Posebej na ponvi naredimo zabelo, na masti prepražimo nasekljano čebulo, da rahlo porjavi, nato dodamo česen. Zabelo prelijemo preko matevža in mu dodamo še žličko masla, če je masa presuha, ji dodamo še fižolovo vodo. Vse skupaj zabelimo z ocvirki.

D. S., Lojze Čop (oddaja Dobro jutro)