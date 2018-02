Kit Harington že snema zadnjo sezono Igre prestolov

Pričakujejo še Emilio Clarke

8. februar 2018 ob 14:37

Dubrovnik - MMC RTV SLO, STA

Priljubljeni igralec Kit Harington je že prispel v Dubrovnik na snemanje zadnje sezone televizijske serije Igra prestolov, kjer vse poteka pod strogim nadzorom.

Snemanje zadnje sezone priljubljene serije se je začelo v sredo in poteka pod budnim očesom varnostnikov, zato dostop na filmska prizorišča v starem mestnem jedru ni mogoč. Poteka v trdnjavi Lovrijenac in na obzidju, za strogo varovanje pa je poskrbljeno zaradi skrbnega skrivanja vseh podrobnosti. Kljub temu je fotografom na obrambnem stolpu Minčeta v objektive uspelo ujeti Haringtona, ki v nadaljevanki upodablja Jona Snowa.

Ameriška filmska ekipa je v Dubrovniku od konca lanskega leta, prejšnji teden pa so začeli postavljati opremo. Hrvaški mediji dodajajo, da v kratkem v Dubrovniku pričakujejo tudi Emilio Clarke, oboževalcem znano kot kraljico Daenerys Targaryen.

Dubrovnik je prizorišče televizijske serije vse od leta 2011 in predstavlja kuliso za prestolnico Sedmih kraljestev.

Serija je mestu v zadnjih letih prinesla približno milijon in pol prenočitev in več kot 126 milijonov evrov prihodkov, piše zagrebški Ekonomski institut, zaradi nasičenosti se je Dubrovnik uvrstil tudi na seznam ameriške televizijske mreže CNN dvanajstih turističnih znamenitosti, "ki bi se jim bilo v letu 2018 najboljše izogniti". Poleg tega mu je celo Unesco zagrozil, da ga bo zaradi prevelike gneče odstranil s seznama svetovne kulturne dediščine (po tem so sprejeli ukrep, da si središče starega mesta dnevno lahko ogleda največ štiri tisoč turistov).

Snemanje zaključne sezone bo sicer potekalo na več lokacijah po svetu do konca leta 2018, predvajanje pa je načrtovano za april 2019.

P. B.