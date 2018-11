Kit Harrington: Kočljive slike pričajo o varanju, sam vse zanika

Televizijski Jon Snow v neprijetnem položaju

24. november 2018 ob 14:51

London - MMC RTV SLO

Predstavniki zvezdnika Igre prestolov, Britanca Kita Harringtona, zanikajo navedbe ruske manekenke, s katero naj bi v času zaroke in po poroki z Rose Leslie večkrat skočil čez plot.

Olga Vlaslova, ki je nastopila v ruski različici resničnostnega šova Otok ljubezni, je z javnostjo delila fotografije spečega in golega moškega, na katerih naj bi bil prav televizijski Jon Snow, domnevno so nastale med njunim en mesec trajajočim razmerjem. Kot trdi manekenka, sta se spoznala v Luksemburgu in večkrat spala skupaj - in to v času, ko je bil igralec že zaročen z Rose Leslie, in celo po njegovi poroki s to škotsko igralko junija letos.

Draga darila, ameriški vizum ...

Rusinja je dodala še nekaj sočnih podrobnosti o domnevni aferi: Harrington naj bi jo najprej nagovoril prek svojega agenta, pozneje pa se v postelji menda ni najbolje izkazal, saj je bil po besedah Vlaslove vedno opit. Je pa bil igralec bolj radodaren z darili, saj naj bi jo zasipal z dragimi pozornostmi in ji plačal celo luksuzno potovanje. Kot trdi Harringtonova domnevna ljubimka, ji je uredil vizum za ZDA in ji obljubil stik z režiserji.

Haringtonova ekipa za odnose z mediji zanika kakršno koli vpletenost v škandal, v izjavi za javnost so zapisali: "Navedbe v tej zgodbi so popolnoma lažne. Kit Harrington nikoli ni bil v Luksemburgu in ne pozna Olge Vlaslove." A težava so fotografije, ki jih je objavila Vlaslova in si jih je še vedno mogoče ogledati na spletu, saj je speči moški na njih dejansko zelo podoben zvezdniku, ki se ga drži sloves ženskarja.

Kit in Rose, oba imata 31 let, sta se spoznala na snemanju Igre prestolov (pilotna epizoda ene največjih tv-uspešnic vseh časov je bila na sporedu aprila 2011) in kmalu je med njima vzklila ljubezen. Da sta par, sta javnosti razkrila šele leta 2016, septembra lani pa sta oznanila zaroko. Zvestobo sta si obljubila junija letos na romantičnem obredu, ki se ga je udeležila večina zasedbe kultne serije po knjigah Georgea R. R. Martina.

A. K.