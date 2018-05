Poudarki Nio predstavil sistem za hitro zamenjavo baterij

Kitajski Nio s sistemom za hitro zamenjavo baterij električnih avtomobilov

23. maj 2018 ob 13:45

Šanghaj - MMC RTV SLO

Podjetje Nio je predstavilo prvo postajo, kjer bo mogoče zamenjati baterijo električnega avtomobila v treh minutah. Na Kitajskem želijo do leta 2020 postaviti 1.100 takšnih postaj.

Zamisel o sistemu za hitre zamenjave baterij električnih avtomobilov ni novost, saj jo je že pred nekaj leti predstavilo izraelsko podjetje Better Place. A odkar je to leta 2013 propadlo, je bila ideja nekako pozabljena. Zdaj jo je udejanjilo kitajsko zagonsko podjetje Nio, ki je v mestu Šenžen (Shenzhen) postavilo prvo postajo za hitro zamenjavo baterijskega sklopa svojega električnega športnega terenca ES8. Do leta 2020 naj bi postavili mrežo, ki bo štela 1.100 tovrstnih postaj.

Avtomatizirani sistem zamenjave baterije, imenovan NioPower, bo vključeval postavitev posebnih garaž zabojnikov, kamor bo uporabnik parkiral model ES8 za le tri minute. V tem času bo robotizirani sistem s spodnje strani odstranil izpraznjen baterijski sklop ter namestil polnega. Tako bo za celoten postopek potreben zelo kratek postanek, ki bi sicer na hitri polnilnici trajal najmanj eno uro.

Na voljo tudi mobilno polnjenje

Sistem NioPower deluje 24 ur na dan in je na voljo vsem lastnikom modela ES8, ki so ali bodo sklenili mesečno naročnino v višini približno 170 evrov. Zato, da bi svojim strankam zagotovilo čim več storitev, je podjetje Nio sklenilo sodelovanje z različnimi ponudniki električne energije na Kitajskem. Med drugim ponuja celo storitev mobilnega polnjenja, pri katerem servisno vozilo pride do uporabnika ter mu s polnjenjem, ki traja 10 minut, omogoči dodatnih 100 kilometrov dosega.

Martin Macarol