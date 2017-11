Kitajski predsednik: "Straniščna revolucija" mora naprej

V treh letih bodo na novo postavili 64.000 stranišč

27. november 2017 ob 11:04

Peking - MMC RTV SLO, Reuters

Kitajski predsednik Ši Džinping med obiski države redno pregleduje stranišča običajnih državljanov, zdaj pa je izjavil, da "straniščna revolucija" v državi še zdaleč ni končana.

Ši si namreč vse od leta 2012, ko je prvič zasedel mesto kitajskega predsednika, prizadeva za ustrezno sanitarno opremljenost vseh delov Kitajske. S številnimi obiski obrobnejših delov države skrbi za ozaveščenost prebivalstva in preverja kakovost obstoječih stranišč. "Vprašanje stranišč ni majhna stvar, ampak gre za pomemben del grajenja civiliziranih mest in podeželja," je izjavil v ponedeljek.

Kitajska oblast želi z izboljšanjem stanja sanitarij spodbuditi tudi razvoj kitajskega turizma.

Ši je že v oktobrskem govoru pred zasedanjem kitajske komunistične partije poudaril pomembnost enakomerne rasti števila ustreznih stranišč po celotni Kitajski. Leta 2015 je celo napovedal "straniščno revolucijo". Kitajsko ministrstvo za turizem se je skrbi predsednika pridružilo in tudi samo napovedalo, da bodo med letoma 2018 in 2020 nadgradili ali na novo postavili 64.000 stranišč. V zadnjih treh letih je turistična industrija že prenovila 68.000 javnih stranišč in tako izpolnila 19 odstotkov zadane naloge.

Ši s podporo drugih državnih organov vztrajno poudarja, da problematike slabe higiene stranišč ne gre podcenjevati, in si z ukrepi na tem področju prizadeva za razvoj še bolj civilizirane družbe in vsestranske blaginje.

K. Ši.