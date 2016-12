Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Donald Trump je zaradi svoje pričeske pogosto tarča zbadljivk. Foto: Reuters

Kitajsko norčevanje iz ameriškega predsednika - spoznajte "petelina Trumpa"

Skulptura je v največji dimenziji na voljo za 1600 evrov

28. december 2016 ob 16:43

Peking - MMC RTV SLO/STA

Neki trgovski center se na zanimiv način pripravlja na leto 2017, leto petelina po kitajskem horoskopu. Na ogled in naprodaj je postavil ogromno skulpturo, ki je v trenutku pritegnila pozornost.

Nakupovalno središče N1 v kitajskem mestu Tajjian v severni provinci Šanši je namreč na ploščad pred vhodom postavilo velikanski kip petelina, ki je zelo podoben novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.

Deset metrov visoka replika petelina z zlato-oranžno pričesko in za Trumpa značilnimi kretnjami rok stane 1.600 evrov, na voljo pa bodo tudi v manjših dimenzijah od 50 evrov naprej.

Trump je preplavil splet s številnimi karikaturami, podobami in skulpturami, predvsem potem ko je preko družbenih omrežjih napadel kitajsko zunanjo in gospodarsko politiko, zato so si ga tamkajšnji mediji ter prebivalci že večkrat pošteno privoščili.

