Kje je Melania? Prve dame ZDA že dva tedna ni na spregled.

Je njeno zdravstveno stanje resnejše?

28. maj 2018 ob 17:20

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški mediji se sprašujejo, kje je Melania Trump oz. zakaj je že več kot dva tedna ni bilo videti v javnosti.

Kot piše Washington Post, je dolžina Melanijine odsotnosti neobičajno dolga celo za žensko, za katero je znano, da ne uživa biti v središču pozornosti.



14. maja je Trumpova sicer prestala operacijo na ledvici, a naj bi bil poseg relativno majhen, tako da bi morala po vseh pravilih po operaciji že okrevati.

V petek je moral tudi Donald Trump na zelenici pred Belo hišo odgovarjati na novinarska vprašanja glede tega, kje je njegova žena. In ameriški predsednik je stvari samo še bolj zapletel, ko je pokazal na okno Bele hiše in dejal: "Odlično ji gre. Od tamle nas zdajle opazuje."



A ko so se novinarji ozrli k oknu, na katerega je Trump pokazal, ni bilo nobenega znaka o prvi dami.

Melania se je nazadnje v javnosti pojavila 10. maja, ko je spremljala moža v letališkem oporišču Andrews v Marylandu, kjer sta pozdravila tri Američane, ki so se vrnili iz zapora v Severni Koreji.

Neobičajno dolg bolniški dopust

Štiri dni pozneje je njena predstavnica za javnost Stephanie Grisham sporočila, da prva dama po operaciji ledvice okreva v vojaški bolnišnici Walterja Reeda blizu Washingtona. Grishamova je dodala, da je bil postopek uspešen, Trumpova pa da bo v bolnišnici ostala le od dva do tri dni.

A ko se 48-letna Trumpova tudi do konca tedna še ni vrnila v Belo hišo, so se začela v javnosti porajati vprašanja, za kakšno operacijo točno je šlo oz. ali je njeno zdravstveno stanje morda resnejše, kot je bila uradna razlaga administracije.

Fox News je poročal, da so Trumpovi opravili rutinski poseg, imenovan embolizacija, s katerim prekinejo dotok krvi do tumorja ali druge nenormalne tvorbe, da bi to tvorbo skrčili. Poseg je običajno neinvaziven, pacient običajno bolnišnico zapusti še isti dan, zapleti pa so izjemno redki. Zdravniki, s katerimi so govorili pri Foxu in pri CNN-u, so dejali, da je neobičajno, da bi kdo, ki je prestal omenjeni poseg, v bolnišnici ostal skoraj en teden, kar očitno Trumpova je, zato sumijo, da je šlo za kompleksnejši poseg.

Obveznosti opravljajo drugi

Trumpova je bolnišnico nazadnje le zapustila 19. maja, kar je prek Twitterja sporočil tudi Trump, pri tem pa napačno zapisal ime Melania kot "Melanie", kar je, jasno, takoj postalo predmet posmeha. Grishamova je isti dan v izjavi za javnost zapisala, da prva dama "udobno počiva in je dobre volje".

A vprašanja s tem niso potihnila, saj Bela hiša do danes zdravstvenega stanja Trumpove ni dodatno komentirala, niti niso sporočili, kdaj pričakujejo, da bo nadaljevala svoje delo prve dame. Njene zadolžitve tako trenutno opravljajo drugi, vključno s Karen Pence, ženo podpredsednika ZDA Mika Pencea, ki je prejšnji teden spremljala ženo južnokorejskega predsednika na obisku po Beli hiši.

Nepojasnjeno dolga odsotnost Trumpove je porodila cel kup ugibanj in dovtipov, še posebej ko se je konec tedna na zelenici Bele hiše po obilnem deževju udrla zemlja, Twitter pa so preplavile šale, da gre za predor, ki ga je izkopala Melania, da bi pobegnila iz Bele hiše.

Aktivna na Twitterju

Sama Melania oz. nekdo v njenem imenu se je sicer od 13. maja dalje v tem času štirikrat oglasila na Twitterju, vključno z zahvalo osebju bolnišnice Walterja Reeda, ko je bila še v bolnišnici. Prek Twitterja je tudi izrekla sožalje svojcem žrtev strelskega pokola v Teksasu 18. maja, danes pa se s tvitom spomnila spominskega dne, ko se v ZDA poklonijo padlim vojakom.

Dolgoletni prijatelj Trumpove Paolo Zampolli je za Washington Post povedal, da sta si s prvo damo izmenjala nekaj sporočil, odkar je prišla iz bolnišnice, a več ni želel dejati, razen da "se zdi, da dobro okreva".

Spet drugi vir pa je za tračarsko stran Hollywood Life dejal, da si je Melania vzela "malo časa zase", da bi "dodobra okrevala in skušala okrepiti svoj zakon". "Zadnji meseci so bili grozljivo stresni, Melania pa potrebuje odmor od pozornosti medijev, da si napolni baterije."

Trumpova je odsotna ravno v času, ko se je zdelo, da je po letu in pol Trumpovega predsednikovanja le pripravljena prevzeti večjo vlogo kot prva dama s svojo pobudo za otroke Bodi najboljši.

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2018

A sincere thank you to Walter Reed Medical Unit @WRBethesda & to all who have send good wishes & prayers! I am feeling great & look forward to getting back home @WhiteHouse soon. — Melania Trump (@FLOTUS) May 16, 2018

K. S.