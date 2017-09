Klan Trump se širi, Donald dobil devetega vnuka

Prvi otrok za Erica Trumpa

13. september 2017 ob 12:45

New York - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump je devetič postal dedek, saj sta njegov sin Eric in žena Lara v torek dobila prvorojenca, Erica "Luka" Trumpa.

"Lara Lea Trump in jaz sva navdušena, da se nama je ob 8.50 rodil sin Eric "Luke" Trump," je prek Twitterja sporočil novopečeni očka.

Ko bo Luke nekoliko zrasel, bo imel celo vrsto bratrancev in sestričen, s katerimi se bo lahko igral. Donald Trump mlajši ima z ženo Vanesso namreč kar pet otrok, svetovalka Bele hiše Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner pa sta starša treh malčkov, piše CNN.

Lara Trump, ki je še prejšnji teden obiskala telovadnico, je nekdanja producentka oddaje Inside Edition, med predsedniško kampanjo svojega tasta Donalda Trumpa pa je bila večkrat opažena na njegovih zborovanjih. Je tudi del ekipe, ki pripravlja strategijo za vmesne kongresne volitve. Eric Trump pa skupaj s starejšim bratom Donaldom mlajšim v New Yorku vodi družinska podjetja Trumpovega imperija.

Dinastija Trumpovih se tako hitro širi. 45. ameriški predsednik ima pet otrok iz treh zakonov - Donalda mlajšega, Ivanko, Erica, Tiffany in 11-letnega Barrona, ki se je rodil v zakonu z nekdanjo slovensko manekenko Melanio Knauss.

.@LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric "Luke" Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8