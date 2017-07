Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Maria Galuniča zadnja leta ne videvamo pogosto v vlogi voditelja. Foto: Žiga Culiberg Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Klepet z voditeljem MMS-ja Mariem Galuničem

Vabljeni k sodelovanju!

3. julij 2017 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

V torek, 4. julija, ob 11. uri prihaja na spletni klepet odgovorni urednik razvedrilnega programa TV Slovenija in sovoditelj festivala Melodije morja in sonca, Mario Galunič.

Poletni amfiteater portoroškega Avditorija bo v soboto, 8. julija, gostitelj 37. festivala Melodije morja in sonca. Za štiri nagrade strokovne žirije in veliko nagrado festivala se bo potegovalo 14 novih poletnih melodij. Dogodek bosta povezovala priljubljena televizijska voditelja in dobra znanca festivala, Lorella Flego in Mario Galunič.

Galunič bo v spletnem klepetu pojasnil, kakšno prireditev z Lorello pripravljata letos, koga vse bomo videli na odru, kdo nas bo zabaval v revijalnem delu in še kaj. Vabljeni na klepet!

T. K. B.