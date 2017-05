Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Včasih je psovka tisto, kar nam prinese hipno uteho. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kletvice nam dajo moč in hitrost, celo omilijo bolečino

Zanimivi rezultati psihološke študije

9. maj 2017 ob 11:30

Keele - MMC RTV SLO/STA

Britanski znanstveniki so ugotovili, da preklinjanje ljudem pomaga, da so hitrejši in močnejši, kar se je pokazalo v kratkih kolesarskih vožnjah in tudi pri izometričnem testu stiska rok.

V kolesarskih sprintih je sodelovalo 29 ljudi, starih okoli 21 let, v testu stiska rok pa 52, starih okoli 19 let. Vsi so morali izbrati kletvico, ki bi jo uporabili, če bi se udarili v glavo. Kot nevtralno besedo so medtem izbrali besedo, s katero bi opisali mizo, kot je na primer lesen ali rjav.

Besedi so ponavljali med vsakim testom, vendar pa niso kričali, temveč so jih izgovarjali v normalnem tonu, je po poročanju britanskega časnika Guardian povedal psiholog z britanske univerze v mestu Keele Richard Stephens, ki je predstavil rezultate študije.

V kolesarskih sprintih so ob preklinjanju udeleženci v povprečju proizvedli 24 vatov moči več kot takrat, ko so uporabljali nevtralne besede. V tako imenovanem izometričnem testu stiska rok pa je bila ob preklinjanju moč večja za 2,1 kilograma.

"Kletvica očitno pomaga pri moči in vzdržljivosti, vendar pa moramo še ugotoviti, zakaj," je povedal Stephens. V preteklosti je sicer ta znanstvenik že ugotovil, da grde besede povečujejo toleranco človeka za bolečino.

"Ljudem nismo odkrili nič novega, to zgolj potrjujemo na sistematičen in objektiven način," je še dejal britanski znanstvenik. "Mislim, da ljudje instinktivno posežejo po psovki, ko se poškodujejo ali potrebujejo dodatno fizično spodbudo," je dodal.

A. K.