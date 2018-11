Na lanskem Klicu dobrote so zbrali kar 135.000 evrov. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Klic dobrote 2018: za pomoč družinam v stiski

Prenos v živo tudi na MMC-ju

27. november 2018 ob 10:08,

zadnji poseg: 28. november 2018 ob 08:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska karitas skupaj z RTV Slovenija prireja 28. tradicionalni dobrodelni koncert Klic dobrote, ki bo nocoj ob 20.00 v Dvorani Golovec v Celju.

Koncert bodo prenašali TV Slovenija, Radio Slovenija I. program in Radio Ognjišče, ogledate pa si ga lahko tudi na MMC-ju. Vstopnice so na voljo na vseh škofijskih Karitas in na 01/300 59 60 ali info@karitas.si.

V duhu gesla Tedna Karitas Mladost iz korenin modrosti letos še posebej želijo pomagati otrokom in mladim v revnih družinah, ki jih je zaradi negotove zaposlitve, prenizkih dohodkov, nesreč, zadolženosti ali bolezni staršev vse več. Pomanjkanje lahko njihove otroke zaznamuje za vse življenje. Želijo jim biti v oporo, jih spodbujati k mladostni zagnanosti in upanju ter jih bogatiti z usmerjanjem in prenosom dobrih izkušenj. Tako bo njihova pot vodila v samostojno in človeka vredno življenje.

Družine najprej potrebujejo osnovno pomoč s hrano, plačilom položnic, kurjavo in higienskimi pripomočki. To jim lahko zagotovijo predvsem z darovi gledalcev, ki jih bodo zbrali s Klicem dobrote. Vsako leto tovrstno materialno pomoč na župnijskih Karitas prejme več kot 20.000 družin.

"Tudi letos prosimo vse ljudi dobrega srca, da skupaj pomagamo družinam v stiski," pozivajo organizatorji.

Nastopili bodo:

Andreja Zakonjšek Krt – Eva Černe – Francka Šenk – Klemen Torkar

Matjaž Stopinšek – Nuška Drašček – Nina Strnad – Marjana Mlinar

Anika Horvat – Luka Sešek – Marko Vozelj – Gregor Ravnik

Gašper Rifelj – Andrej Jerman – Matjaž Mrak – Kvartet Grm

Oktet Žetev – Vok. skupina Krila – Tamburaški orkester Dobreč

Voditelji:

Ida Baš – Danica Godec – Jure Sešek

V studiu: Romana Kocjančič

Podatki za nakazila na TRR:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 02140-0015556761

Namen: Klic dobrote – pomoč družinam

Sklic: 00 3514

Koda namena: CHAR

BIC banke: LJBASI2X

A. K.