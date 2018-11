Kljub naraščanju zanimanja za poklic je mehanikov v Sloveniji premalo

Mehanik leta 2018

28. november 2018 ob 07:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Motorna vozila so vse bolj tehnično in tehnološko kompleksna, postajajo računalniki na kolesih, zato je zelo pomembno kakovostno vzdrževanje. Vse več lastnikov vozil povprašuje po dobrih mehanikih. Tako kot v številnih drugih poklicih je kadrovsko pomanjkanje v mehaničnih delavnicah v Sloveniji veliko.

Namen izbora mehanika leta, ki bo v začetku decembra potekal že petič, je izboljšati prepoznavnost poklica in povečati zaupanje ljudi v delo mehanika, ki se je v zadnjem desetletju z napredkom avtomobilske industrije močno spremenilo, še večje spremembe pa se obetajo v prihodnjih letih z bolj množičnim pojavom hibridnih in električnih vozil, pa tudi tehnologije samodejne vožnje.

Naziv mehanik leta je v štirih letih postalo laskavo priznanje v stroki, kar so med drugim prepoznali tudi v Sekciji avtoserviserjev pri Obrtni zbornici Slovenije in tudi na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad – Ljubljana (SPSŠB), ki že od samega začetka tekmovanje podpira s svojo strokovno prisotnostjo, na šoli pa vsako leto zaznavajo večji vpis dijakov in zanimanje za poklic.

Referenca, ki privablja stranke

"Naziv mehanik leta je v petih letih dosegel tako rekoč prvo stopnjo prepoznavnosti, ki smo si jo kot cilj zastavili pred začetkom izbora. V strokovnih krogih in tudi v javnosti vedo, da izbor obstaja, in tisti mehaniki, ki so prepoznali vrednost izbora oziroma pomen naziva, tudi radi sprejmejo izziv," pravi urednik strokovne revije Mehanik in voznik, ki ob spletnem portalu Žurnal24 prireja tradicionalni izbor. Ta ima dve stopnji, najprej podporo javnosti oziroma strank in nato povsem strokovno merjenje znanja. "Vemo, da naziv Mehanik leta sicer že sedaj pomeni referenco, ki privabi stranke in predstavlja jamstvo, da je njihovo vozilo v dobrih rokah, a v prihodnosti bomo kriterije še dvigovali, saj se z napredkom tehnologij dviga tudi pomen kakovostnega vzdrževanja vozil," pravi Krautberger.

Zanimanje za poklic narašča

Sogovornik meni, da je kljub večjemu vpisu dijakov zanimanje za poklic še vedno premajhno ter da je potreb po dobro izobraženih in kakovostnih mehanikih precej več, kot je dejansko na razpolago kadrov. Hkrati pa bo treba v prihodnosti še več narediti na področju seznanjanja morebitnih kadrov z dejanskimi potrebami in tudi spremembami v samem poklicu. "Trdno verjamem, da bosta pomen poklica in ugled v prihodnosti še naraščala. Ravno zaradi tega, ker se zahteve v poklicu dandanes precej razlikujejo od tistih izpred desetletja in bodo čez desetletje še višje. Nove tehnologije pač zahtevajo strokovno bolj podkovane kadre," pravi Krautberger.

Množično iskanje mehanikov

Organizatorji izbora tudi sami v pogovoru s kandidati za mehanike leta opažajo, da so v mehaničnih delavnicah po Sloveniji močno kadrovsko upehani. Glavni razlog je mogoče iskati v preteklosti in splošnem zanemarjanju potreb po tehniških poklicih. Hkrati pa je treba upoštevati, da je zaradi višje ravni zahtevnosti poklica večja tudi selekcija. Najboljši hitro najdejo službe na domačem trgu ali pa izzive poiščejo celo kje drugje, tudi dobri mehaniki so še zelo iskan kader, zaostajati pa začenjajo tisti, ki zanemarjajo stalno osveževanje znanja. "Tudi v tem poklicu se že dolgo ni več mogoče zanašati le na znanje, prineseno iz šolskih klopi. Ob delu je treba nabirati izkušnje, pa tudi nova znanja," pravi sogovornik, ki je prepričan, da bodo tisti vozniki, ki na forumih pogosto sprašujejo, ali kdo pozna dobrega mehanika, le-tega našli med kandidati za mehanika leta. "Vsekakor izziv sodelovanja v izboru sprejmejo tisti, ki verjamejo v svoje znanje in sposobnosti, kar po navadi temelji na že doseženih rezultatih. Pot do finala sicer vodi predvsem prek 'marketinških sposobnosti' samooglaševanja in spodbujanja nabiranja glasov javnosti, v finalu pa glavno besedo prevzame stroka in, po dosedanjih rezultatih sodeč, med finalisti ni bilo 'bleferjev', ampak je njihovo strokovno znanje na visoki ravni; torej lahko rečemo, da so vsi finalisti zaupanja vredni. Pravzaprav bi si dovolil oceniti, da so vsi, ki so pripravljeni sprejeti izziv, vredni zaupanja, saj se sicer ne bi bili pripravljeni izpostaviti."

Ob aktualnem mehaniku leta 2017 Robertu Erženu se bo letos za naziv mehanik leta 2018 potegovalo naslednjih osem finalistov: Gregor Lužnik, Alen Harbaš, Žan Umek, Jure Kozjek, Jan Hudobivnik, Dejan Kastelic, Mitja Pantar, Anže Soklič.

Ekipa Avtomobilnosti