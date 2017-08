Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zaliv Half Moon v Kaliforniji. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kljub odštetim milijonom bogataš ne sme zapreti plaže za druge

Odločitev zveznega prizivnega sodišča

11. avgust 2017 ob 11:03

San Francisco - MMC RTV SLO, STA

Sodišče v San Franciscu je milijarderju ukazalo, da mora javnosti omogočiti dostop do plaže. Tega je zaprl, ko je za 32,5 milijona dolarjev kupil zemljišče ob Tihem oceanu.

62-letni indijski tajkun Vinod Khosla, soustanovitelj podjetja Sun Microsystems, je v zalivu Half Moon v Kaliforniji prišel navzkriž z lokalnim prebivalstvom.

Zaprl je namreč dostop do plaže Martin's Beach, priljubljene predvsem med surferji, prebivalci pa so se na to pritožili.

Zmagali so na prvi stopnji, milijarder pa se je odločil za pritožbo, vendar ni uspel. Zvezno prizivno sodišče mu je zdaj ukazalo, naj nemudoma omogoči dostop do plaže, ne glede na to, ali se namerava spet pritožiti ali ne.

