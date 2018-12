Knjiga Michelle Obama med najbolj prodajanimi knjigami letošnjega leta

V ZDA in Kanadi so prodali več kot dva milijona izvodov

1. december 2018 ob 20:25

Washington - MMC RTV SLO

Michelle Obama, nekdanja ameriška prva dama, je s svojo knjigo spominov, naslovljeno Postati (Becoming), presegla vsa pričakovanja svojega založnika. Becoming so v Ameriki namreč razglasili za najbolj prodajano knjigo, ki je nastala letos.

Knjigo, v kateri je Michelle Obama spregovorila tudi o temnem obdobju svojega življenja, ko sta z možem dalj časa poskušala zanositi, so po le petnajstih dneh, odkar so jo postavili na knjižne police, v ZDA in Kanadi prodali v več kot dveh milijonih izvodov.

Založba, ki je knjigo izdala, ob tem poroča tudi, da se je knjiga med najbolje prodajanimi znašla tudi v Avstraliji, Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji in drugje.

Postati je namreč okno v zasebno življenje prve ameriške temnopolte predsedniške družine. V njej je Michelle Obama spregovorila o svoji vlogi v Beli hiši, dotaknila pa se je tudi rasne problematike in opisala, kako je bilo postati prva temnopolta prva dama.

Del spominov je posvečen tudi začetku razmerja z nekdanjim predsednikom Barackom Obamo. Zapisala je, da sta večkrat obiskala zakonskega terapevta in se tudi sama soočala s težavami v zakonu, predvsem takrat, ko je bil mož veliko odsoten zaradi službe. "S pomočjo zakonskega terapevta sva se naučila, kako se pogovoriti o stvareh, ki naju razdvajajo," je v preteklem intervjuju pojasnila za portal ABS.

V knjigi je med drugim napisala tudi, da Donaldu Trumpu nikoli ne bo oprostila, da je širil rasistične teorije zarote o rojstnem kraju njenega moža Baracka Obame ter druge laži, s katerimi je v nevarnost pred morebitnim napadom prenapetih skrajnežev spravil celo njuni hčeri.

K. Ši.