Ko Balenciaga "kopira" Ikeo: velika modra vreča za 2.000 evrov

Ikonična frakta kot navdih za luksuzni modni kos?

20. april 2017 ob 12:11

Pariz - MMC RTV SLO

Luksuzna modna znamka Balenciaga je na trg poslala veliko modro torbo, ki je mnoge takoj spomnila na vseprisotno Ikeino vrečo, a z eno veliko razliko ...

Za Ikeino plastično frakto, ki jo zaradi resnično velike prostornine (prek 70 L) nekateri uporabljajo tudi pri selitvah, je treba odšteti pičlih 49 centov, za Balenciagino areno iz zgubanega lakiranega usnja pa skoraj 2.000 evrov.

Pri Ikei so na malce hudomušne komentarje o kopiranju odgovorili, da so "izjemno počaščeni", da so pri Balenciagi našli navdih za torbo prav pri njih. Kot Dezeen citira Stello Monteiro, vodjo prodaje pri Ikei za Veliko Britanijo in Irsko: "Naša vreča frakta je eden najbolj ikoničnih izdelkov, ki ga imajo in obožujejo milijoni - zdaj bo lahko veliko ljudi posnemalo videz z modne brvi za malo denarja."

Ikeino torbo frakta sta zasnovala dolgoletna sodelavca švedskega velikana dostopne opreme za dom: sestra in brat Marianne in Knut Hagberg. Izdelana je iz sintetičnega polipropilena, zaradi česar je primerna za širok spekter uporabe: od odmetavanja smeti do hrambe oblačil. Že lani so svojo različico te torbe zasnovali pri danski oblikovalski znamki Hay.

Vodenje znamke Balenciaga je od Alexandra Wanga prevzela Demna Gvasalia, vodja kultne znamke Vetements (njihove so denimo rumene majice z logotipom hitre pošte DHL), ki modno institucijo, nekoč znano po preifnjenih in zadržanih klasičnih kosih in bo kmalu praznovala stoti rojstni dan, pelje v precej bolj drzno, pa tudi bolj duhovito, smer od predhodnikov.

A. K.