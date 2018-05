Ko ima Google slab dan - Shaquille O'Neal član skupine NSYNC

Timberlake ime spremenil v NSHAQ

23. maj 2018 ob 11:28

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Spletni brskalnik Google je v noči na torek nekdanjega ameriškega košarkarskega zvezdnika Shaquilla O'Neala pomotoma navedel kot člana ameriške glasbene skupine NSYNC.

Ko so uporabniki v iskalnik vpisali NSYNC, je bil kot peti član namesto Joeyja Fatoneja namreč naveden nekdanji košarkar.

"Google ima za sabo naporno noč," se je po Twitterju na račun brskalnika pošalil osrednji pevec nekdanje zasedbe Justin Timberlake in zapisu dodal fotomontažo skupine, na kateri je Fatoneja zamenjal z O'Nealom in ime skupina spremenil v NSHAQ, za kar je uporabil vzdevek košarkarja Shaq.

Napako so pri Googlu popravili, kako je do nje prišlo, pa še ni jasno. Član skupine Lance Bass pa je v intervjuju za portal TMZ razložil, da sam zna najti povezavo med O'Nealom in skupino: "Živeli smo v Orlandu in prvič smo snemali prav v njegovi hiši."

Shaquille O'Neal je v Orlandu na Floridi igral med leti 1992 in 1996. Nekaj starejši so uspehi skupine NSYNC, ki pa po letu 2001 ni več posnela albuma. Je pa skupina letos aprila dobila svojo zvezdo na znamenitem Pločniku slavnih v Hollywoodu.

A. P. J.