Ko naletimo na agresivnega voznika

Jeza za volanom

16. julij 2017 ob 06:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jeza za volanom je nalezljiva, pravijo psihologi, ki se ukvarjajo s proučevanjem vedenja voznikov. Zato je treba v prometu narediti vse za izogibanje konfliktu. Kako naj se vedemo, če naletimo na agresivnega voznika? Prvo pravilo je, da ohranimo mirno kri.

Vrivanje na prometnih vozliščih, vožnja tik za nekom, neustrezno nakazovaje smeri, neprimerno menjavanje voznih pasov, 'dajanje lekcij', tekmovanje s preostalimi vozniki, kričanje na soudeležence v prometu, uporabljanje žaljivih kretenj in ustrahovanje so najpogostejša dejanja, ki stopnjujejo neobzirnost v prometu in zmanjšuje varnost, opozarjajo strokovnjaki.

Pogosti so primeri, ko so se agresivni vozniki zaradi "dajanja lekcij" drugim voznikom ali žaljive kretnje spustili v nevarno vožnjo za drugim voznikom.

Ogrožena so lahko celo življenja

Ameriški učitelj psihologije na univerzi v Koloradu Jerry Deffenbacher se je posvetil prav problematiki agresivnih voznikov. V svojih raziskavah je ugotovil, da se tudi navadno mirni, razumni ljudje včasih spremenijo v bojevnike za volanom. "Ko jih drugi vozniki izzovejo z nekim dejanjem na cesti, kričijo, uporabljajo divje geste in lahko celo ogrožajo življenje drugih udeležencev v prometu."

Podobno ugotavljajo tudi drugje po svetu. Tako so pred časom v skupni raziskavi londonske šole za ekonomske in politične vede (LSE) in proizvajalca pnevmatik Goodyear dokazali, da je agresija za volanom nalezljiva.

Objestna ali tekmovalna vožnja spravlja druge voznike ob živce. Več kot polovica od 9.000 vprašanih v raziskavi, sodelovali so tudi slovenski anketiranci, je priznala, da se zaradi voznika, ki jih na cesti sprovocira, sami znesejo nad drugim voznikom.

Obzirna vožnja je rešitev

"Jeza ni kronična izkušnja za voznike, temveč nekaj, kar jo spodbujajo različni sprožilci ali dogodki na cesti," pojasnjuje Deffenbacher.

Strokovnjaki so - tudi glede na rezultate številnih poglobljenih raziskav - prepričani, da obzirnost za volanom tudi druge spodbudi k večji uvidevnosti do preostalih voznikov. Dovolj je že, da se zahvalimo za izkazano prijaznost (očesni stik, nasmeh, gesta z roko). Če pa se že soočimo z agresivnim voznikom, pa se konfliktom na cesti najlažje izognimo na način, da takemu vozniku omogočimo, da se vključi v gost promet, se mu opravičimo, če ga oviramo.

V Sloveniji obračunavali celo z orožjem

V prometu je treba narediti vse, da se takšen konflikt sploh ne zgodi, pravijo v slovenski policiji. Dodajajo, da je zato pomembno, da smo na cesti strpni, in pojasnjujejo, da velika večina udeležencev v cestnem prometu spoštuje prometne predpise, ko pa se vseeno zgodi kršitev, običajno to nekdo stori iz nerodnosti ali nepazljivosti.

Obstajajo pa tudi zelo agresivni vozniki, ki so v manjšini. "V takem primeru moramo paziti na lastno varnost in se takemu vozniku umakniti, da uresniči svojo namero. Pomembno je, da se ne razburjamo in da ne trobimo ali z dolgimi lučmi opozarjamo takega voznika," odgovarjajo policisti.

Policija svetuje, da si zapomnimo registrsko število in znamko avtomobila ter to sporočimo na telefonsko številko 113. Policija ob takem obvestilu stori vse, da takšnega voznika ustavi. Zoper voznika uvede postopek o prekršku, v katerem zbira obvestila in pridobiva dokaze o prekršku. Zelo je delo olajšano, če ogroženi voznik sodeluje kot priča. V nasprotnem primeru je takšno dejanje težko dokazljivo. Seveda pa je mogoče dokazati vse prekrške, ki jih policist ugotovi ob ustavitvi vozila (hitrost, alkohol, varnostni pas itd.). Zato je smiselno vedno poklicati policijo, ko zaznate objestnega voznika.

Nikakor pa ni priporočljivo, da udeleženci v cestnem prometu poskušajo sami obračunati z objestnim voznikom. "Že večkrat smo namreč zaznali fizično obračunavanje, v nekaj primerih tudi obračunavanje z orožjem," dodajajo policisti, ki podatkov o številu takih primerov ne vodijo posebej.

Pokažimo strpno, razumevajoče in jasno sprejemanje drugih prometnih udeležencev. Vsi lahko delamo napake!

Gregor Prebil