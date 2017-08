Ko se himna ponesreči: "Bog obvaruj ne le kraljico, ampak tudi naša ušesa!"

Neuglašeni orkester

27. avgust 2017 ob 19:57

London - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na Otoku še vedno odmeva ponesrečena izvedba britanske himne, ki jo je zaigral (ali bolje rečeno - poskušal zaigrati) orkester libijske vojske.

Britanski zunanji minister Boris Johnson je ta teden obiskal Libijo, v Bengaziju pa so zanj razvili rdečo preprogo in ga želeli počastiti tudi z izvedbo himne Good save the Queen oziroma Bog obvaruj kraljico.

Toda vojaški orkester jo je zaigral tako zelo neuglašeno, da Johnson ni mogel verjeti svojim ušesom in nihče izmed navzočih tudi pri najboljši volji ne bi mogel ugotoviti, za katero skladbo gre.

Dogodek še vedno odmeva, ne le na Otoku, ampak tudi po svetu, eden prvih medijskih odzivov pa je bil: "Bog obvaruj ne le kraljico, ampak tudi naša ušesa!"

V spodnjem videoposnetku lahko prisluhnete zvokom tega, kar naj bi bila po mnenju libijskega vojaškega orkestra britanska himna!

VIDEO Ponesrečena britanska himna

T. H.