"Koale so avstralsko bogastvo, zagotoviti jim moramo prihodnost"

Program za zaščito koal

7. maj 2018 ob 14:38

Sydney - MMC RTV SLO, STA

Avstralija je predstavila 28,3 milijona evrov vreden program zaščite koal, katerih populacija se v zadnjem času hitro zmanjšuje.

Zavarovali bodo del ozemlja, kjer živijo te živali, sprejeli ukrepe poti boleznim, ki jih ogrožajo, in zgradili novo bolnišnico za koale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih Avstralskega sklada za koale v divjini živi le še okoli 43.000 teh ljubkih vrečarjev, pred prihodom Evropejcev v Avstralijo leta 1788 pa jih je bilo več kot deset milijonov.



"Koale so avstralsko bogastvo," je poudarila premierka avstralske zvezne države Novi Južni Wales Gladys Berejiklian. "Sramotno bi bilo, če temu znamenitemu vrečarju ne bi zagotovili prihodnosti," je dodala.



Eno najbolj značilnih živali za Avstralijo ogrožajo izguba življenjskega prostora, napadi psov, podnebne spremembe in bolezni. V Novem Južnem Walesu se je število koal v zadnjih 15 do 20 letih zmanjšalo za 26 odstotkov. V tej avstralski zvezni državi koale veljajo za ogrožene, v drugih delih Avstralije pa so praktično že izumrle.

S programom za njihovo zaščito bodo v Avstraliji zavarovali več tisoč hektarjev ozemlja, kjer živijo koale. Denar v okviru programa bodo porabili tudi za ukrepe proti boleznim, ki jih ogrožajo. Med njimi je klamidija, ki pri koalah povzroča slepoto, neplodnost in lahko botruje tudi smrti. Del sredstev naj bi namenili tudi za raziskave ter novo bolnišnico za koale. Vzpostavili naj bi tudi telefonsko številko za pomoč koalam v težavah, še poroča AFP.

