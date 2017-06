Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Naložbo je financirala Občina Kočevje, upravljavec hostla pa je Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje. Foto: Jošt Gantar Z odprtjem hostla destinacija Kočevsko ponuja dodatne prenočitvene kapacitete, kar je gotovo dodana vrednost za destinacijo. Večjo zasedenost vsekakor pričakujemo konec sezone, ko je čas za aktivno preživljanje časa. Notranjost hostla je opremljena v sodobnem slogu in ponuja namestitev različno zahtevnim gostom. Foto: Jošt Gantar Hostel Bearlog je urejen v obnovljeni starejši hiši v Kočevju, katere zunanjost je zaradi varstva kulturne dediščine v celoti ostala enaka prvotno zgrajeni stavbi. Foto: Jošt Gantar Destinacijo Kočevsko sestavljajo občine Kočevje, Kostel in Osilnica, na tem območju pa se med drugim nahaja šest pragozdov. Najbolj obiskane turistične znamenitosti območja so pragozd Krokar, mesto Kočevje, bunker Škrilj, osrednja cerkev sv. Jerneja, Kočevarske vasi, številne pohodniške in kolesarske poti ter v zadnjih mesecih tudi center za gorske kolesarje oz. MTB trail center Kočevje. Foto: Jošt Gantar Kočevski turistični delavci veliko staviko tudi na svoj vodni biser: reko Kolpo. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kočevje dobilo hostel Bearlog: navdih so našli kje drugje kot v gozdu

Osem tematsko urejenih sob dobilo imena po drevesih in živalih

19. junij 2017 ob 13:46

Kočevje - MMC RTV SLO/STA

Bearlog, prvi hostel na Kočevskem, domuje v središču Kočevja v obnovljeni hiši z bogato zgodovino, ki jo nekateri poznajo kot Gostišče Rog, drugi kot Činkla, spet tretji kot Škor'c ali Hišo z levi.

Turizem na Kočevskem, ki je usmerjen predvsem v ponudbo doživetij v naravi, v tem duhu dopolnjuje tudi hostel Bearlog, ki so ga uradno odprli minuli teden, obiskovalce pa gostijo že od 20. aprila. Kot so v hostlu povedali za MMC, je v slabih dveh mesecih delovanja pri njih prespalo 150 gostov iz 16 različnih držav, kar skupno znaša skoraj 250 nočitev. Največ imajo slovenskih gostov, sledijo pa jim Švicarji in Avstrijci; povprečno obiskovalci pri njih ostanejo 1,4 dneva. "Odzivi gostov so pozitivni in perspektivni. Navdušeni so nad lokalnim zajtrkom in lokacijo. Prav tako jih navdušuje tudi opremljenost hostla," so dodali v hostlu, katerega posebnost oziroma dodana vrednost je po besedah direktorice Javnega zavod za turizem in kulturo Kočevje Vesne Malnar Memedovič prav to, da ima v ceno vključen tudi zajtrk, ki je pripravljen iz domačih, ekoloških lokalnih proizvodov, kot so domači jogurti, mleko, siri, marmelade, žitarice, sezonsko sadje in kočevski gozdni med z zaščitno označbo porekla.

Dobrodošli vsi, od backpackerjev do poslovnežev

Z odprtjem hostla destinacija Kočevsko ponuja dodatne prenočitvene zmogljivosti, kar je vsekakor dodana vrednost za Kočevsko, pravi Malnar Memedovičeva. Po njenih besedah je Kočevsko z ohranjeno naravo pravi raj za avanturiste, pohodnike, družine, kolesarje in vse ostale ljubitelje narave in zelenega turizma. "Lansko leto smo dopolnili strategijo razvoja turizma na Kočevskem, kjer smo zapisali, da je krovna zgodba gozd, neokrnjena narava. Zavzeli smo stališče, da je edini pravi gozd prav pri nas, mi smo Skrivnostni gozd Slovenije." V dodatno ponudbo hostla so vključili izposojo gorskih koles. "Vsekakor sta hit kolesarjenje in pohodništvo. Obiskovalce pritegne mirna okolica, sproščeno vzdušje, prijaznost in ustrežljivost ljudi in seveda čudovita, ohranjena narava. Poleg teh dejavnosti goste usmerjamo k različnim ponudnikom ostalih športnih dejavnosti, kot je vožnja s kanujem, jahanje ..." povedo v hostlu.

V prvem hostlu na Kočevskem, ki se nahaja v središču Kočevja, zraven Tržnice Kočevje, cerkve sv. Jerneja in reke Rinže in je v neposredni bližini avtobusne postaje, je 30 ležišč v osmih tematsko urejenih sobah, poimenovanih po drevesih in živalih. "V polhovi sobi si sobo delite z ostalimi popotniki, smreka, jelka, javor in bukev pa sta družinski sobi s po 3 in 4 ležišči. Risova in orlova soba sta dvoposteljni, čebelja soba pa je prilagojena za goste z gibalnimi omejitvami. Sobe vas popeljejo v vzporedni doživljajski gozdni svet, v katerem je moč začutiti pridih narave in divjine," so nam povedali v hostlu, kjer so ureditev načrtovali z lokalnim arhitektom Deanom Pertinačem. Zunanja oblika je zaradi varstva kulturne dediščine v celoti ostala enaka prvotno zgrajeni stavbi, notranjost pa je v sodelovanju z arhitekti opremljena v modernem stilu in ponuja namestitev različno zahtevnim gostom, pojasnjujejo. "Ciljna skupina so aktivni turisti in obiskovalci, profesionalni športniki in športniki po duši. Prav tako k ciljni skupini sodijo ljubitelji narave in ozaveščeni turisti. Nismo usmerjeni le na najmlajše. Sobe v hostlu so prilagojene backpackerjem, pa tudi poslovnežem oz. seniorjem, ki potrebujejo svoj mir."

Kočevsko - Skrivnostni gozd Slovenije

Zanimalo nas je še, kako v Kočevje, ki na najbolj uhojeni turistični poti po Sloveniji, privabiti naključne goste? "Destinacija Kočevsko (Kočevje, Kostel in Osilnica), z registrirano blagovno znamko Kočevsko - Skrivnostni gozd Slovenije predstavlja najbolj ohranjen in zaokrožen gozdni habitat v Evropi in ponuja najbolj iskreno doživetje narave ter stik z najrazličnejšimi življenjskimi okolji različnih rastlin in živali. Ob tem pa odločitev za obisk Kočevske pomeni tudi odločiti se za spoznavanje z izjemno bogato zgodovinsko in kulturno dediščino. Neokrnjeno naravo lahko doživite ob obisku ali pa okusite s Kočevskim gozdnim medom, ki ima zaščiteno označbo porekla, ki jo pridobijo le izdelki najvišje kakovosti na ravni EU. Reka Kolpa je pravi biser Kočevske. Je odlična za ribiče-muharjenje, v poletnih mesecih pa lahko uživate na njenih brzicah, ki jih premagujete kot plavalec ali pa jo spoznavate skozi njen tok na čolnih. Destinacija Kočevsko ponuja veliko različnih aktivnosti: pohodništvo (letos izdana nova Pohodniška karta z opisom 23 pohodniških poti, v skupni izmeri 370 kilometrov), kolesarjenje (letos izdana nova Kolesarska karta z opisom 10 kolesarskih poti, v skupni izmeri 475 kilometrov), vodni športi ( čolnarjenje, jadranje, plavanje, supanje), ribolov (Rudniško jezero, reka Kolpa, Reško jezero), jahanje, fotolov ( opazovanje živali), potapljanje ( doživetje podvodnega sveta Rudniškega jezera in gozdne reke Kolpe) in ogledov ter izletov (Vzdržljivostni pohod po Medvedovih stopinjah, Skrivnostni Bunker Škrilj, Sprehod po Kočevju, Jarmova pot, Izlet Staneta Jarma, Pokrajinski muzej Kočevje.…). Poleg nepozabne turistične avanture destinacija ponuja posebne kulinarične dobrote in izdelke, spominke umetnostne obrti domačih ponudnikov."

Po podatkih Občine Kočevje je občino v letu 2016 obiskalo skoraj 7.000 turistov, ki so ustvarili 17.300 turističnih nočitev. Po podatkih državnega statističnega urada pa je občina lani imela skoraj 7500 obiskovalcev in skupno 19.420 nočitev. Razlika v številki je posledica dejstva, da so v podatkih statističnega urada zajete tudi nočitve, ki jih v okviru usposabljanj na območju občine izvajata ministrstvi za obrambo in za notranje zadeve. V teh primerih pa se turistična taksa ne zaračunava.

Alenka Klun, foto: Jošt Gantar