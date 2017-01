Kodiaq v terenski in športni preobleki

Terenska in športna izvedba

28. januar 2017 ob 07:38

Mladá Boleslav - MMC RTV SLO

Škoda je predstavila dve posebni različici svojega velikega športnega terenca kodiaq. Gre za terensko zmogljivejšo izvedbo scout ter za športno naravnano sportline, ki bosta prvič na ogled pod žarometi ženevskega avtomobilskega salona.

Poudarjeno terenski

Škoda za svoje modele poleg običajnih ponuja tudi terensko obarvane izvedbe scout, slednja bo na voljo tudi pri kodiaqu. Ta Škodinemu prvemu velikemu športnemu terencu med drugim prinaša zaščite podvozja, ogledala, obrobe stranskihstekel in strešne nosilce v srebrni barvi, atraktiven izgled pa zaokrožajo dodatno zatemnjena stekla ter posebna 19-palčna platišča iz lahke litine.

Oznaka scout bo pomenila tudi bogato opremo z oblazinjenjem iz usnja in alkantare, boljši zvočni sistem, ob štirikolesnem pogonu pa tudi nadgrajeno elektronsko zaporo diferenciala za vožnjo na zahtevnejših podlagah.

Na voljo bo z dvema bencinskima ter z dvema dizelskima motorjema z razponom moči od 110 do 140 kilovatov (od 150 do 190 KM).

Športni duh

Na drugi strani pa bomo našli najbolj dinamično in cestno naravnano izvedbo sportline. To označujejo motorna maska, obrobe stekel in strešni nosilci v črni barvi ter s kromiranim profilom okrašen zadnji odbijač. Serijsko bo športni kodiaq obut v 19-palčna platišča, po želji pa bodo na voljo še za palec večja.

V notranjosti je športni duh poudarjen s sedeži, odetimi v alkantaro, pedali iz aluminija ter s prikazom pospeškov, tlaka prisilnega polnjenja ter temperature olja in hladilne tekočine na zaslonu instrumentne plošče. V serijsko opremo sodi tudi multimedijska naprava s 23,4-centimerskim (9,2-palčnim) zaslonom na dotik, navigacijo in modulom LTE.

Tako kot pri izvedbi scout bodo tudi za sportline na izbiro dva bencinska in dva dizelska stroja z razponom moči od 110 do 140 kilovatov (od 150 do 190 KM). Pri vseh bo serijsko vgrajen štirikolesni pogon.

Obe izvedbi bosta doživeli premiero marca na avtomobilskem salonu v Ženevi.

Borut Fakin