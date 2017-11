Koenigsegg agera RS je najhitrejši avtomobil na svetu

Hitrostni rekord za serijski avtomobil

7. november 2017 ob 13:34

Las Vegas - MMC RTV SLO

Koenigsegg je z modelom agera RS postavil nov hitrostni rekord za serijske avtomobile. Na zaprti cesti v Nevadi je dosegel hitrost 447 km/h in s tem premagal bugatti veyrona, ki je leta 2010 dosegel hitrost 431 km/h.

Čeprav hitrostni rekordi za serijske avtomobile še niso urejeni z mednarodnimi predpisi zveze FIA, temveč jih največkrat ureja Guinnessova knjiga rekordov, za najhitrejšega po novem velja koenigsegg agera RS. Hiperšportnik je namreč v dveh vožnjah dosegel hitrost 437 oz. 457 km/h, povprečje torej 447 km/h. Tako je divja švedska stvaritev, ki zmore tisoč kilovatov (1.360 KM), premagala bugatti veyrona super sport, ki je leta 2010 dosegel hitrost 431 km/h, ter hennesseya venoma GT z neuradno hitrostjo 435 km/h.

Za ta podvig so izbrali del ceste med Pahrumpom in Las Vegasom v Nevadi, ki je zaprt za promet. Za volan je sedel uradni testni voznik Niklas Lilja in po Guinnessovih pravilih opravil dve vožnji v nasprotni smeri.

Puščavski podvig

Koenigsegg je za izvedbo tega projekta pri uradu za promet zvezne države Nevada zaprosil za zaprtje državne ceste 160, ki vključuje kar 25 kilometrov dolgo štiripasovno ravnino, v na pol puščavskem predelu med krajema Pahrump in Mountain Spring. Za podvig pa je zadostovalo 4,5 kilometra ter minuta in 18 sekund (6 km ter minuta in 20 sekund ob povratku) ter dodatnih sedem kilometrov za hlajenje avtomobila. Spomnimo, da je Bugatti dosegel rekord na Volkswagnovi testni stezi Ehra-Lessien.

Nov rekord je Koenigsegg dodal k izjemnemu dosežku agere RS v pospeševanju in zaviranju od 0-400-0 km/h v 36 sekundah in 44 stotinkah. Zdaj pa je na potezi Hennessey z venomom F5, ki zmore 1.176 kilovstov (1600 KM).

Martin Macarol