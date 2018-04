Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za kolač potrebujemo 30 dag jagod. Foto: EPA Dodaj v

Kolač z jagodami in jogurtom

Kolač postrežemo s svežimi jagodami

30. april 2018 ob 13:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 12 dag masla za pekač, 12 dag sladkorja, 2 jajci, 0,5 dl mleka, 1,5 dl jogurta, 23 dag moke, žlica pecilnega praška, pol žličke cimeta, 30 dag jagod, sladkor v prahu.

Jagode očistimo in narežemo na četrtine. Presejano moko, cimet in pecilni prašek zmešamo. Mehko maslo, sladkor in jajci penasto umešamo.

Dodamo mleko in jogurt ter moko s cimetom in pecilnim praškom. Dobro zmešamo in na koncu dodamo še jagode. Škatlast model namažemo z maslom, pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija. Testo vlijemo v pekač in pečemo približno 45 minut. Ohlajen kolač potresemo s sladkorjem v prahu. Postrežemo ga s svežimi jagodami.