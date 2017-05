Poudarki Vozniška delavnica za družine

V soboto, 13. maja na letališču Slovenj Gradec

Dogodek zaprtega tipa - izžrebanih bo 20 družin

Koliko dinamično lahko vozimo z družino?

Dinamični družinski dogodek s Fordom

4. maj 2017 ob 12:43

MMC RTV SLO

Sodelavci Avtomobilnosti vas vabimo, da se nam pridružite na predpoletni vozniški izkušnji, ki jo bomo za vas in vaše družine pripravili v soboto, 13. maja, na letališču Slovenj Gradec. Koliko dinamično lahko pospešujemo, zaviramo in zavijamo, da bo našim družinskim sopotnikom še dovolj udobno? To bomo preizkušali v Fordovih enoprostorcih in SUV-ih, S-maxu, galaxyju, edgeu, kugi in C-maxu.



V reklamah skoraj vsi proizvajalci pravijo, da tudi njihovi družinski avtomobili ponujajo visoko raven dinamične vožnje. Pa to res drži? Ste za to, da preizkusimo, kaj sploh je dinamična družinska vožnja?

Vabimo vas na preizkus, v katerem bo sodelovala vsa družina, povrhu pa bomo testne enoprostorce tudi družinsko izletniško napolnili s športnimi rekviziti.

Tokratni preizkus avtomobilske tehnike in trening naših odzivov bo potekal na vzletno-pristajalni stezi letališča Slovenj Gradec, kar nam bo omogočilo varno odkrivanje lastnih meja in meje najsodobnejše tehnologije.

Naša delavnica bo zaprtega tipa in bo za vas, dragi obiskovalci Avtomobilnosti, ekskluzivna in brezplačna. Število mest je omejeno, prvi korak pri zagotovitvi mesta na naši delavnici pa je, da izpolnite spodnji vprašalnik in pravilno odgovorite na nagradno vprašanje. Izmed vseh prispelih pravilnih odgovorov bomo izžrebali 20 voznikov, ki jih bomo obvestili po telefonu in e-pošti. Delavnica bo trajala pol dneva, deset družin bo sodelovalo dopoldne, deset popoldne.

Izvedba dogodka je seveda odvisna tudi od naravnih razmer – ob morebitnem močnem dežju bomo morali program prestaviti.



Za lažjo organizacijo delavnice vas prosimo, da se ne prijavljate, če že danes veste, da v soboto, 13. maja, ne boste utegnili priti na letališče Slovenj Gradec. Prosimo tudi, da se ne prijavljate, če ne boste pripravljeni podpisati izjave, da dovoljujete objave fotografij in videoposnetkov z vašim obrazom, in seveda privolitve v sodelovanje na lastno odgovornost.

