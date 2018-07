Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Kolinda Grabar Kitarović je med podelitvijo pokala na svetovnem prvenstvu v nogometu "ukradla šov". Foto: EPA Hrvaška predsednica je med podelitvijo pokazala veliko navijaško srce. Foto: Reuters Dodaj v

Kolinda "ukradla šov": od materinskih objemov do čestitk v dežju

Kolinda Grabar Kitarović in njeno navijaško srce

16. julij 2018 ob 10:59

Moskva - MMC RTV SLO

Da je hrvaška predsednica Kolinda Grabar Kitarović velika navdušenka nogometa, je do finala svetovnega prvenstva vedel že vsak. Toda srčno navijanje in čestitke po tekmi tako zmagovalcem kot poražencem, so jo predstavili v čisto drugi luči.

Začelo se je na "vip" loži, kjer je tekmo spremljala v družbi ruskega predsednika Vladimirja Putina in francoskega predsednika Emanuela Macrona s soprogo. Medtem ko sta bila tako Putin kot Macron v uglajenih oblekah, je Grabar Kitarović na stadion prišla v dresu hrvaške reprezentance in preprosto izstopala v svojih belih hlačah, rdečih visokih petkah in seveda kockastem dresu.

Televizijske kamere so njeno srčno navijanje pokazale večkrat med prenosom. Toda njen "trenutek" je prišel po koncu tekme, ko so "ognjeni" sklonjenih glav čakali na razglasitev. Kitarovićeva je takrat pokazala, da je lahko tudi poraz časten. In najprej poklonila velik objem kapetanu hrvaške izbrane vrste Luki Modriću, ki je prejel zlato žogo za najboljšega igralca prvenstva. Nato pa je v tem duhu nadaljevala s tolažbami hrvaške reprezentance, ko so nogometaši prejemali medalje za drugo mesto.

Zaradi zavlačevanja pred podelitvijo je vmes začelo močno deževati, ampak tudi to ni ustavilo Grabar Kitarovićeve, ki je premočena stala na mestu in s čestitkami, objemi in poljubi navduševala tudi med prejemom priznanj francoskim nogometašem. Poljubila je celo pokal, ki je šel v roke Francozom. Na koncu je premočena tolažila nogometaše še v slačilnici.

S svojim nastopom je navdušila uporabnike družbenih omrežij. Ti so jo označili za "najbolj kul" predsednico. Prav tako so se spraševali, kako je mogoče, da je ta pogumna ženska zadnja dobila dežnik in celo, kako lahko postanejo hrvaški državljani, saj jo želijo za svojo predsednico.

Na Twitterju so se tudi pojavili zapisi, kot je: "Vsa čast hrvaški predsednici: ni zamudila niti ene tekme, letela je v ekonomskem razredu in stala z oboževalci. Prav tako ni sprejela plačila za dni, ko ni delala."

Nekaj odzivov smo zbrali spodaj.

K. K.