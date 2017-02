Koncept, ki napoveduje novi C3 picasso

Napoved novega modela

10. februar 2017 ob 07:01

Pariz - MMC RTV SLO

Citroën bo v Ženevi pokazal koncept C-aircross, ki napoveduje novega malega športno terenskega križanca. V serijski obliki bo že letos nadomestil sedanji model C picasso.

Tako kot Oplova meriva, ki bo pustila prostor križancu corssland X, se bo tudi C3 picasso iz enoprostorca prelevil v športnega terenca.

Njegova oblika povzema poteze novega C3 in C4 cactus, s 4,15 metra dolžine, 1,74 metra širine in 1,63 metra višine pa se najbolj približuje nissan juku. Visok in kratek pokrov motorja ter zaščite odbijačev, blatnikov in pragov v kamuflažni barvi mu podarjajo robusten videz, ki ga zaokrožuje ekstravagantna oblika 18-palčnih platišč.

Namesto zunanjih ogledal ima vgrajeni kameri, opremljen pa je tudi s panoramsko streho in stranskimi vrati z nasprotnim vpetjem, ki ob odsotnosti B stebrička zagotavljajo preprost dostop do potniškega prostora. Notranjost krasi oranžno siva kombinacija ter volanski obroč z zgolj enim krakom, nemogoče pa je spregledati tudi osrednji 30,5-centimetrski (12-palčni) zaslon na dotik.

Stoodstotno povezljiv

Kot večina novodobnih jeklenih konjičkov tudi C-aircross stavi na povezljivost in med drugim ponuja 3D navigacijsko napravo s prepoznavo govora, sistem za sinhroniziranje mobilnih naprav Mirror Screen, kamero z visoko ločljivostjo ConnectedCam, aplikacijo za deljenje vsebin Share with U, vzglavnike z vgrajenimi zvočniki in mikrofoni ter brezžično polnjenje za pametne telefone.

Čeprav bo v primerjavi s predhodnikom novinec očitno pridobil športno terensko držo, ne bo ponujal štirikolesnega pogona, temveč že poznan sistem Grip Control, ki za spopadanje z različnimi podlagami in zagotavljanje optimalnega oprijema s prilagajanjem delovanja sistem ESP ponuja pet različnih voznik načinov.

Martin Macarol