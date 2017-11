Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 14 glasov Ocenite to novico! Koncert Klic dobrote v Dvorani Golovec v Celju Foto: MMC RTV SLO "Že od malih nog spremljam dobrodelni koncert Klic dobrote in izredno sem počaščen, da imam priložnost letos nastopiti na tem dogodku," pred koncertom pravi Gašper Rifelj. Foto: Osebni arhiv Iva Stanič poudarja: "Če le zmorem, sledim notranjemu vzgibu, da so dobra dela tista, ki te pravzaprav delajo bogatega." Foto: Osebni arhiv/Dejan Nikolič "Glede dobrodelnosti imamo eno anekdoto - zelo velikokrat Katrinas nastopamo dobrodelno, pridejo obdobja, ko so vsi naši koncerti dobrodelni. In tako se je enkrat zgodilo, da so na plakat namesto vokalna skupina Katrinas organizatorji napisali kar Vokalna skupina Karitas (smeh)." Foto: Osebni arhiv "Nastop na dobrodelnem koncertu Klic dobrote je priložnost, da ljudem, ki jih je življenje iz različnih razlogov pripeljalo v brezizhoden položaj, pomagam s tem, kar najbolje znam, s petjem," poudarja Klemen Torkar. Foto: Osebni arhiv Majda Petan se dobro spominja prvega Klica dobrote: "Ta se je "delal" v naši dnevni sobi, ko sta Franci Trstenjak in moj mož Marjan snovala scenarij in vabila glasbene izvajalce iz vse Slovenije, NSQ pa je posnel in zapel uvodno "špico" Klica dobrote." Foto: Osebni arhiv/Nataša Muller "Radi in vedno se udeležujemo dobrodelnih dogodkov in razmišljamo tudi o lastni dobrodelni fundaciji," so razkrili Modrijani. Foto: Osebni arhiv

Koncert Klic dobrote: "Nikoli ne veš, kdaj boš sam potreboval pomoč dobrih ljudi"

Tradicionalni dobrodelni koncert Slovenske karitas tudi na RTV Slovenija

29. november 2017 ob 19:31,

zadnji poseg: 29. november 2017 ob 22:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Celju so nocoj pripravili tradicionalni koncert Slovenske karitas Klic dobrote z namenom priskočiti na pomoč družinam v stiski. Do 22.30 je bilo zbrano skoraj 158.000 evrov.

Zbiranje pomoči se bo nadaljevalo do polnoči na telefonski številki 01 472 00 11.

Številne družine v Sloveniji so kljub manjši brezposelnosti in pozitivnim statističnim kazalnikom še vedno v velikih stiskah, še posebej tiste, kjer je zaposlen eden izmed staršev z nizko plačo, ali v družinah, kjer starši prejemajo minimalno ali neredno plačo ter živijo v podnajemniških stanovanjih. Kljub delu in trudu ne morejo preživeti sebe in svojih otrok, opozarjajo v Karitas in dodajajo, da se dolgoletnim stiskam pogosto pridružijo še bolezni, različne duševne motnje in zadolženost.

Zato se trudijo prek svoje mreže pomagati več kot 95.000 ljudem v stiski, med njimi več kot 20.000 družinam, opozarjajo pa tudi na pomen človeške bližine, ki jo predstavlja 10.800 prostovoljcev, ki v lokalnem okolju stojijo ob strani družinam in posameznikom v težavah. Lani so na tradicionalnem koncertu za družine v stiski zbrali 134.903 evrov in pomagali izbranim družinam v stiski pri plačilu najnujnejših položnic in pri večjih stiskah. Z zbranimi sredstvi so dopolnili tudi materialno pomoč v hrani in higienskih pripomočkih na 457 župnijskih Karitas, ki jo prejema več kot 20.000 družin po vsej Sloveniji - tem so letos razdelili že več kot 2.000 ton hrane.

Letošnji teden Karitas je potekal pod geslom Kje sem doma?, s čimer so pri Karitas želeli spodbuditi k razmisleku ter opozoriti vsakega posameznika, prostovoljce Karitas, strokovnjake in širšo javnost tudi na trpljenje in izločenost, ki je v ozadju številnih, včasih na videz samo materialnih stisk. "Izguba doma ni vedno samo in zgolj materialna, ko izgubimo prebivališče, temveč predvsem, ko izgubimo varnost, zavetje, prostor in ljudi, ob katerih se počutimo pomembne, ljubljene in prepoznane kot vredne," opozarjajo na Slovenski karitas.

Majda Petan: Dom je predvsem tam, kamor se vsakodnevno radi vračamo

Na letošnjem koncertu so sodelovali številni znani glasbeniki, ki so predtem razmišljali, kaj njim pomenita tako dom kot dobrodelnost. Majda Petan, ki na koncertu sodeluje že leta, o domu pravi: "Menim, da je dom predvsem tam, kamor se vsakodnevno radi vračamo, kjer živijo ljudje, s katerimi se razumemo in kjer čutimo, da imamo varno zavetje." Gorenjski glasbenik Klemen Torkar pa razkriva: "Imam izjemno srečo, da sem odraščal v zelo dobri družini. Živeli smo skromno in imeli smo tisto, kar smo si sami ustvarili. Zdaj sem hvaležen, da nismo imeli preveč. Da smo bili veseli boljšega nedeljskega kosila in da ljudje in stvari v življenju niso bile samoumevne. Vesel sem, da se iz svojega gnezda rad vračam tja, kjer sem bil doma kot otrok. In želim si, da bi čim več otrok vedelo, kje je njihov topel dom - zavetje, kjer se lahko oddahnejo pred hudim in gredo zatem spet svojo pot v življenje."

Iva Stanič: Dobra dela so tista, ki te pravzaprav delajo bogatega

Številni glasbeniki na tem in drugih podobnih koncertih radi sodelujejo. "Zavedamo se, da je sočutje najlepša človekova lastnost, in da je solidarnost potreba, ki jo moramo negovati," tako pravijo Modrijani, Iva Stanič pa razmišlja: "Če lahko nekaj malega prispevam za dober namen, sem vedno za. Če le zmorem, sledim notranjemu vzgibu, da so dobra dela tista, ki te pravzaprav delajo bogatega. In seveda, ne nazadnje, vloge se lahko vedno obrnejo, nikoli ne veš, kdaj boš sam potreboval pomoč dobrih ljudi. V dobrih delih je ljubezen in je upanje - to pa je največ, kar lahko premaguje zlo in stiske, ki izvirajo iz njega."

Članice zasedbe Katrinas, ki so jih nekoč zaradi njihovega dobrodelnega delovanja po pomoti že preimenovali v Vokalno skupino Karitas, pa poudarjajo: "Verjamemo, da je potrebno s svojim poslanstvom pripomoči vsak na svoj način k blagostanju družbe. Naš privilegij je, da ne živimo v pomanjkanju - tega se zavedamo in smo globoko hvaležne za to, zato želimo svoje blagostanje deliti tudi s tistimi, ki to potrebujejo. Drobne bisere življenja in žarke za srce je treba deliti med ljudmi in ta svet bo lepši za vse nas."

"Pomagam s tem, kar najbolje znam, s petjem"

"Drug drugemu pomagati in si olajšati življenje je eden glavnih smislov naših življenj," je podobno prepričan Omar Naber, Gašper Rifelj pa dodaja: "Vesel sem, ko vidim, da glasba povezuje ljudi, in hvaležen, da lahko tudi sam s svojim petjem pomagam nekomu, ki potrebuje pomoč." Tudi Klemen Torkar meni podobno: "Nastop na dobrodelnem koncertu Klic dobrote je priložnost, da ljudem, ki jih je življenje iz različnih razlogov pripeljalo v brezizhoden položaj, pomagam s tem, kar najbolje znam, s petjem. Glasbeniki dostikrat glede na svoje nestalne prihodke težko finančno pomagamo, lahko pa podarimo svojo umetnost, ki v ljudeh lahko vzbudi sočutje in vsak da od sebe, kar lahko."

Na 27. tradicionalnem koncertu, ki ga je neposredno prenašala tudi RTV Slovenija, so nastopili: David Jagodic, Trio Vivere, Katrinas, Klemen Torkar, Eva Hren, Pia Brodnik, Majda Petan, Elena Dobravec, Oto Pestner, Gašper Rifelj, Iva Stanič, Andrej Jerman, Omar Naber, Modrijani, Robi Novak, Branka Kraner, Nuša Derenda in Orkester Slovenske vojske. Dogodek bodo povezovali Ida Baš, Danica Godec, Janez Dolinar in Jure Sešek.

Spodaj si lahko ogledate tudi kratke videoposnetke nekaj nastopajočih, ki pojasnjujejo, kaj je zanje dom in kaj jim pomeni dobrodelnost.

VIDEO Nastopajoči na koncertu Lepo je deliti razkrivajo, kaj je zanje dom

T. K. B.