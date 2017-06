Koncert v poklon žrtvam napada v Manchestru (in Londonu)

Ariana Grande, Take That, Miley Cyrus, Justin Bieber ...

4. junij 2017 ob 20:10,

zadnji poseg: 4. junij 2017 ob 20:35

Manchester - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriška poppevka Ariana Grande se je vrnila v Manchester, kjer slaba dva tedna po svojem koncertu, ki ga je pretresel teroristični napad, ob kupu zvenečih glasbenih imen nastopa za vse žrtve.

Koncert z imenom One Love Manchester je namenjen spominu na žrtve terorističnega napada po njenem koncertu 22. maja, ko je bilo ubitih 22 ljudi. Denar od vstopnic, ki so jih razprodali v 20 minutah, bo namenjen posebnemu skladu za žrtve bombnega napada, ki ga je prejšnji ponedeljek v manchestrski Areni po koncertu Grandejeve izvedel 22-letni samomorilski napadalec.

Ameriški pevki, ki je še posebej priljubljena med mladimi, se bodo na stadionu za kriket Old Trafford Cricket Ground, ki sprejme več kot 50.000 ljudi, med drugim na odru pridružili Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Usher, Robbie Williams ter skupini Take That in Black Eyed Peas.

Lagali, da so bili na prvem koncertu

Vstopnice, ki so stale 40 funtov, so v četrtek prodali v zgolj 20 minutah, na spletnih straneh za prodajo pa so se zaradi velikega povpraševanja pojavile težave. Veliko vstopnic se je znašlo tudi na spletu, kjer so jih nekateri preprodajali tudi za 200 funtov. Vsi, ki so bili na pevkinem nesrečnem koncertu 22. maja, imajo prost vstop. Za brezplačne vstopnice pa so se prijavili tudi številni, ki sploh niso bili na prvem koncertu. Vstopnice so namreč prihranili za 14.200 ljudi, kolikor jih je bilo na koncertu, zanje pa se je prijavilo kar 25.000 ljudi.

"Glasba je za to, da nas pozdravi"

"Z ničimer ne morem ne jaz ne kdo drug zmanjšati bolečine, ki jo čutite," je žrtvam ob napovedi koncerta sporočila 23-letna ameriška glasbenica, ki je v petek v bolnišnici v Manchestru obiskala tudi nekatere ranjene v napadu. "Vendar vam lahko ponudim svojo roko in srce ter vse, kar vam lahko dam, če boste kakor koli potrebovali mojo pomoč. Glasba je za to, da nas pozdravi, da nas zbliža in naredi srečne. Zato bom to počela še naprej za nas. Naš odziv na to nasilje mora biti, da se še bolj zbližamo, da si pomagamo, da pojemo še glasneje in živimo še prijazneje in radodarno, kot smo do zdaj," je pred koncertom sporočila Grandejeva.

Koncert, ki se je začel ob 20.00 in bo trajal približno tri ure, poteka ob močno poostreni varnosti, saj je varnostnega osebja več kot dvakrat toliko kot na prvem koncertu.

"Koncert bo imel po napadu v Londonu še večji smisel"

Po sobotnem londonskem napadu so se sicer pojavila ugibanja, ali koncert v Manchestru sploh bo, a je dvome razblinil menedžer Grandejeve Scooter Braun, ki je na Twitterju v nedeljo zapisal: "Po sobotnih dogodkih v Londonu in stvareh, ki so se v Manchestru zgodile pred dvema tednoma, imamo občutek odgovornosti, da se poklonimo umrlim, ranjenim in vsem, ki so jih napadi prizadeli. Poklonili se jim bomo s pogumom in uporom, saj ne pustimo, da bi zmagal strah. Ne le, da bo koncert One Love Manchester potekal, ampak bo imel še večji smisel. Ne smemo biti prestrašeni, ampak bomo združili glasove in peli na ves glas. Veseli me, da imamo podporo manchestrske policije in britanske vlade, ki sta nam zagotovili, da je varnost obiskovalcev prioriteta."

Koncert v živo prenašajo britanska televizija BBC in nekatere spletne strani, tudi Val 202, zato pričakujejo, da si ga bo ogledalo oziroma poslušalo več milijonov ljudi. V živo si ga lahko ogledate tudi na spodnji povezavi.

A. P. J., foto: Reuters in EPA